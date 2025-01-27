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Hatayspor Teknik Direktörü Murat Şahin: "Puan almayı hak ettik"

Hatayspor’un Kasımpaşa'ya 5-4 yenildiği maç sonrası teknik direktör Murat Şahin, iyi mücadele ettiklerini vurguladı.

Yayın Tarihi: 27.01.2025 23:31
Güncelleme Tarihi: 27.01.2025 23:31
Hatayspor Teknik Direktörü Murat Şahin: "Puan almayı hak ettik"

Kasımpaşa-Hatayspor Maçından Sonra Murat Şahin Açıklamalarda Bulundu

Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Kasımpaşa’ya 5-4 yenilerek sahadan puansız ayrılan Atakaş Hatayspor'da Teknik Direktör Murat Şahin, maç sonrası düzenlenen basın toplantısında iyi bir mücadele sergilediklerini ifade etti.

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda gerçekleşen karşılaşmanın ardından karşılaştığı olumsuzluklara rağmen oyuncularını tebrik eden Şahin, "Her ne kadar puan alamasak da mücadelelerinden dolayı tebrik ediyorum. Bazı zamanlarda oyunu kazanamazsınız ama takım olmayı kazanabilirsiniz. Bugün de o maçlardan biriydi." dedi.

İyi Mücadele, Ama Hatalar Oldu

Murat Şahin, karşılaşmanın büyük bölümünde 10 kişi oynamalarının kendileri için zorluk oluşturduğunu belirterek, "100 dakikaya yakın sürede 10 kişi oynamış bir takım olarak 4 kez öne geçtik. Gollerden bağımsız 3-4 pozisyona girdik. Rakibin attığı gollerin 3ünde ne yazık ki hatalar yaparak kendi kalemize attık diyebiliriz. Bu maçtan puan alabilecek duruma her ne olursa olsun geldik. Üzerine koyarak ve bunu skora yansıtarak devam etmeliyiz. Eğer Antalyaspor maçını skora ve puanlara taşıyabilirsek, bu savaşın içinde iyi bir şekilde devam edebiliriz." şeklinde konuştu.

Hakem Performansı Üzerine Eleştiriler

Kasımpaşa karşısında yaşanan hakem kararları hakkında da değerlendirmelerde bulunan Şahin, "İptal edilen golümüzde futbolu bilen bir insanın o golü vermemesi beni şaşırtıyor. O golün iptali gereksizdi. Bir maçta olabilecek her şey oldu. Hakemin iyi bir maç yönettiğini düşünmüyorum. Takdir haklarını da Kasımpaşa tarafından yana kullandı. Maalesef bu şekilde maçlar çok yaşıyoruz. Hakemlerimizin de artık kendilerini geliştirmesi gerektiğini düşünüyorum. O zaman onlar da başarılı olur ve bu tartışmalar biter." diyerek düşüncelerini paylaştı.

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