Hatayspor'un Teknik Direktörü Rıza Çalımbay Maç Değerlendirmesi

Hatayspor-Bodrum FK Maç Sonrası Rıza Çalımbay Açıklamalarda Bulundu

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Atakaş Hatayspor, Sipay Bodrum FK karşısında 1-0'lık bir mağlubiyet yaşadı. Mücadelenin ardından yapılan basın toplantısında Hatayspor'un teknik direktörü Rıza Çalımbay önemli açıklamalarda bulundu.

Olumsuz Bir İlk Yarı Geçirdik

Çalımbay, maçın ilk yarısında takım olarak kötü bir performans sergilediklerini ifade ederek, "İlk yarıda kötü bir şekilde geriye düştük. İkinci yarıya bütün riskleri alarak çıktık ama son pasları bir türlü istediğimiz kalitede yapamadık," dedi.

İkinci Yarıda Daha İyi Bir Performans Gösterdik

İkinci yarıdaki oyunlarının Bodrumspor'u sahasında tutmaya odaklandığını belirten tecrübeli teknik adam, "İkinci yarıda Bodrumspor'u sahasından çıkartmadık ama gol de bulamadık. Yapacak bir şey yok çünkü daha yeni geldik. Önümüzde büyük bir ara var," dedi.

Önümüzdeki Dönem İçin Umutlu

Çalımbay, milli maç arası ve bay haftası gibi dönemleri iyi değerlendireceklerini vurgulayarak, "Bunu iyi çalışarak değerlendireceğiz ve çok daha iyi bir duruma geleceğiz. Buraya onun için geldik. Transfer yapacak imkanlarımız yok, bu nedenle elimizdeki kadroyla en iyisini yapmaya çalışacağız," diyerek sözlerini sonlandırdı.