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Hatayspor, Yeni Sezon Hazırlıklarını Erzurum'da Sürdürüyor

Hatayspor, 2025-2026 sezonu hazırlıklarını Erzurum'daki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde günde çift idmanla gerçekleştiriyor.

Yayın Tarihi: 04.07.2025 21:39
Güncelleme Tarihi: 04.07.2025 21:39
Hatayspor, Yeni Sezon Hazırlıklarını Erzurum'da Sürdürüyor

Hatayspor, Erzurum'da Yoğun Hazırlık Süreci

Trendyol 1. Lig'in yeni ekiplerinden Hatayspor, 2025-2026 sezonu hazırlıklarına Erzurum'da devam ediyor. Akdeniz temsilcisi, Palandöken Dağı eteklerinde bulunan Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde günde çift idman yaparak hazır hale gelmeye çalışıyor.

İdman Programı Detayları

Futbolcular, sabah saatlerinde teknik direktör Murat Şahin yönetiminde gerçekleştirilen 1 saat 45 dakika süren antrenmanda, ısınmanın ardından 5'e 2 top kapma ve dar alan çalışmaları ile form tutmaya çalıştı.

Akşam yapılan idmanda ise, konakladıkları otelin spor salonunda kuvvet ve ağırlık çalışmalarına yöneldiler. Bu yoğun hazırlık süreci ile Hatayspor, yeni sezon için üst düzey bir performans hedefliyor.

Trendyol 1. Lig'in yeni ekiplerinden Hatayspor, 2025-2026 sezonu hazırlıklarına Erzurum'da devam...

Trendyol 1. Lig'in yeni ekiplerinden Hatayspor, 2025-2026 sezonu hazırlıklarına Erzurum'da devam ediyor.

Trendyol 1. Lig'in yeni ekiplerinden Hatayspor, 2025-2026 sezonu hazırlıklarına Erzurum'da devam...

Trendyol 1. Lig'in yeni ekiplerinden Hatayspor, 2025-2026 sezonu hazırlıklarına Erzurum'da devam ediyor.

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