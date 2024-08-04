Hatice Akbaş: Paris 2024'te Altın Madalya İçin Mücadele Edecek

Hatice Akbaş, Paris 2024'te Finale Yükseldi

Milli boksör Hatice Akbaş, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda kadınlar 54 kiloda finale çıkarak büyük bir başarıya imza attı. Akbaş, North Paris Arena'da düzenlenen müsabakada Güney Koreli Aeji Im'i 3-2'lik skorla yenmeyi başardı ve altın madalya hayalini gerçeğe dönüştürmek için kolları sıvadı.

Finaldeki Hedefi Altın Madalya

Finalde Çinli Yuan Chang ile karşılaşacak olan Hatice Akbaş, 8 Ağustos Perşembe günü TSİ 23.51'de ringe çıkacak. Müsabakadan sonra düzenlediği basın toplantısında mutluluğunu dile getiren milli sporcu, "Finale çıktım. Güzel bir performans sergiledim ama önceki günlere nazaran biraz daha heyecanlıydım. İnşallah finalde daha güzel işler yapıp altın madalyayı ülkeme kazandırmak istiyorum," dedi.

Hatice, destek veren herkese teşekkür ederek, mücadeleye olan tutkusunu ve azmini vurguladı. Bu büyük mücadelede ona başarılar dilediğimiz için minnettarız.