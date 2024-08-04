Hatice Akbaş, Paris 2024'te Finale Yükseldi

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Hatice Akbaş Tarih Yazıyor

Paris'te düzenlenen 2024 Olimpiyat Oyunları'nda boks branşında kadınlar 54 kiloda mücadele eden Hatice Akbaş, yarı finallerde gösterdiği üstün performansla finale yükseldi.

Yarı Final Mücadelesi

North Paris Arena'da yapılan yarı finalde Hatice Akbaş, Güney Koreli sporcu Aeji Im ile kozlarını paylaştı. İlk raundu 3-2'lik skorla önde kapatan Akbaş, ikinci raundu da 4-1'lik üstünlükle tamamladı.

Son raundda da rakibine 3-2'lik skorla üstünlük kurmayı başaran milli boksör, toplamda 3-2'lik galibiyetle finale adını yazdırdı.

Final Maçı

Hatice Akbaş, finalde Yuan Chang ile karşılaşacak. Maç, 8 Ağustos Perşembe günü TSİ 23.51'de Roland-Garros stadyumunda yapılacak. Tüm gözler bu kritik karşılaşmada Hatice Akbaş'ın üzerinde olacak.