Hatice Gökçe Emir Brezilya'da Tarihe Geçti: Ritmik Cimnastikte İlk Finalist

Hatice Gökçe Emir, Rio de Janeiro'daki Dünya Şampiyonası'nda çemberde 28.500 puanla 8. olarak Türkiye'nin ritmik cimnastikte finale çıkan ilk sporcusu oldu.