DOLAR
40,94 0%
EURO
47,82 -0,15%
ALTIN
4.396,68 0,19%
BITCOIN
4.663.354,63 0,4%

Hatice Gökçe Emir Brezilya'da Tarihe Geçti: Ritmik Cimnastikte İlk Finalist

Hatice Gökçe Emir, Rio de Janeiro'daki Dünya Şampiyonası'nda çemberde 28.500 puanla 8. olarak Türkiye'nin ritmik cimnastikte finale çıkan ilk sporcusu oldu.

Yayın Tarihi: 21.08.2025 10:17
Güncelleme Tarihi: 21.08.2025 10:17
Hatice Gökçe Emir Brezilya'da Tarihe Geçti: Ritmik Cimnastikte İlk Finalist

Hatice Gökçe Emir Brezilya'da Tarihe Geçti: Ritmik Cimnastikte İlk Finalist

Çember aletinde finale yükseldi

Milli ritmik cimnastikçi Hatice Gökçe Emir, Brezilya'da düzenlenen Dünya Şampiyonası'nda çember aletinde finale kalarak Türkiye cimnastik tarihinde ilk kez bir sporcunun finalde yer almasını sağladı.

Türkiye Cimnastik Federasyonu'nun açıklamasına göre Rio de Janeiro kentindeki organizasyonda çember aletinde bireysel elemeler yapıldı.

Çemberde 98 sporcunun arasından 28.500 puan alarak 8'inci olan Hatice Gökçe Emir, böylece Türkiye'nin ritmik cimnastik tarihinde finalde yarışacak ilk sporcu unvanını elde etti.

Çember aletinin finali 24 Ağustos Pazar günü yapılacak.

İLGİLİ HABERLER

Garanti BBVA Kripto'da USDT Alım-Satım ve Transfer Başladı

Vakıf Katılım Bankası'ndan Velilere: Vade Farksız Eğitim Kampanyası

Kuveyt Türk ve Bilet.com’dan 18-25’e 1000 TL’ye Varan Uçak Bileti İndirimi

Deprem Bölgesine Özel Destek: Cazibe Merkezleri ve YTAK ile Düşük Faizli Kredi Dönemi Başladı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Trabzonspor, Christ Oulai ile 197. yabancı oyuncusunu kadrosuna kattı
2
Sivasspor Antalya Kampına Başladı
3
A Milli Kadın Voleybol Takımı, Tayland'da Dünya Şampiyonası'nda 'ilk' kürse odaklandı
4
GSB ile THY 'Türk Sporuna Destek ve İş Birliği' Protokolü İmzalandı
5
Gençler Türkiye Kürek Şampiyonası: Meriç Nehri'nde Son Hazırlıklar
6
Craig Bellamy: Türkiye-Galler Maçından Alınan Dersler
7
Conor Morgan: Beşiktaş'la Yeni Sezonda Daha Büyük Başarılar

Bankalar Rekabeti: QNB 85.000 TL Faizsiz, Akbank %2,09 Düşük Faizli Kredi

Vakıf Katılım Bankası'ndan Velilere: Vade Farksız Eğitim Kampanyası

Kuveyt Türk ve Bilet.com’dan 18-25’e 1000 TL’ye Varan Uçak Bileti İndirimi

Cumhurbaşkanlığı Erken Dönem Kariyer Programı: Gençlere Staj ve İş Kapısı

2025-2026'da Zilsiz Okul Dönemi: MEB'den Yeni Genelge

Hatay Reyhanlı'da 657'ye Tabi Memur Alımı: 3 VHKİ Kadrosu ve Başvuru Tarihleri

İŞKUR Personel Alımı Başvuruları Bitiyor: Boğaziçi, TEİAŞ ve Üniversitelere Alım

Garanti BBVA Kripto'da USDT Alım-Satım ve Transfer Başladı

Çorum'da ÇOKİŞ ile Kadın İstihdamında Tarihi Atılım

AK Parti'ye Geçen Özlem Çerçioğlu'ndan Aydın'da Maaş Müjdesi: En Düşük 40.000 TL

Araçlara Kamera, Araç Takip Sistemi ve Acil Durum Butonu Zorunlu — 19 Ağustos 2025

Deprem Bölgesine Özel Destek: Cazibe Merkezleri ve YTAK ile Düşük Faizli Kredi Dönemi Başladı