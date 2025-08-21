Hatice Gökçe Emir Brezilya'da Tarihe Geçti: Ritmik Cimnastikte İlk Finalist
Çember aletinde finale yükseldi
Milli ritmik cimnastikçi Hatice Gökçe Emir, Brezilya'da düzenlenen Dünya Şampiyonası'nda çember aletinde finale kalarak Türkiye cimnastik tarihinde ilk kez bir sporcunun finalde yer almasını sağladı.
Türkiye Cimnastik Federasyonu'nun açıklamasına göre Rio de Janeiro kentindeki organizasyonda çember aletinde bireysel elemeler yapıldı.
Çemberde 98 sporcunun arasından 28.500 puan alarak 8'inci olan Hatice Gökçe Emir, böylece Türkiye'nin ritmik cimnastik tarihinde finalde yarışacak ilk sporcu unvanını elde etti.
Çember aletinin finali 24 Ağustos Pazar günü yapılacak.