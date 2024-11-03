Havvanur Kethüda'dan Altın Madalya

Havvanur Kethüda, Dünya Gençler Boks Şampiyonası’nda Altın Madalya Kazandı

Milli boksör Havvanur Kethüda, Karadağ'da gerçekleştirilen Dünya Gençler Boks Şampiyonası'nda altın madalya kazanarak büyük bir başarıya imza attı. Türkiye Boks Federasyonu’nun yaptığı açıklamalara göre, bu önemli organizasyon Budva kentinde gerçekleşti ve milli takımdan birçok boksör mücadele etti.

Final Mücadelesinde Büyük Zafer

Havvanur Kethüda, kadınlar +81 kiloda finalde karşılaştığı Özbek boksör Shakhobiddinova Sobirakhon'ı yenerek altın madalya ile ülkesi için gurur verici bir zafer elde etti.

Diğer Başarılar ve Madalya Kazananlar

Şampiyonada ayrıca Türk boksörlerden Pınar Benek 57 kiloda, Yoncagül Yılmaz 70 kiloda gümüş madalya kazandı. Dilara Sak 75 kiloda, Sudenur Aslan 81 kiloda ve Alperen Yılmaz 71 kiloda bronz madalya elde etti.

Milli genç boksörler toplamda 6 madalyayla bu organizasyonu başarıyla tamamladı.