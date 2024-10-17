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Havvanur Kethüda Dünya Şampiyonası İçin Hedefini Belirledi

Genç boksör Havvanur Kethüda, Dünya Şampiyonası'na hazırlanırken namağlup unvanını koruyarak altın madalya hedefliyor.

Yayın Tarihi: 17.10.2024 11:14
Güncelleme Tarihi: 17.10.2024 11:29
Havvanur Kethüda Dünya Şampiyonası İçin Hedefini Belirledi

Havvanur Kethüda'nın Şampiyonluk Hedefi

Boksa 1,5 yıl önce başlayan genç boksör Havvanur Kethüda, Dünya Gençler Boks Şampiyonası için hazırlıklarını sürdürüyor. 2023 yılının şubat ayında boksa adım atan Havvanur, kısa sürede 2 Türkiye ve 2 Avrupa şampiyonluğu kazandı.

Namağlup Unvanını Korumak İstiyor

Karadağ'da 20 Ekim-5 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilecek Genç Erkek ve Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası'na katılacak olan milli boksör, Kastamonu Olimpiyat Hazırlık ve Kamp Eğitim Merkezi'nde yoğun antrenmanlar geçiriyor. Hedefi, namağlup unvanını koruyarak bu şampiyonadan altın madalya ile dönmek.

Basketboldan Boksa Geçiş

8 yıl basketbol oynadıktan sonra boksa yönelen Kethüda, bir maç sırasında antrenörünün tavsiyesinin ardından ilk antrenmanına başladı. "Çok çalıştım ve kısa sürede Türkiye şampiyonasında altın madalya kazandım," diye belirten Havvanur, Romanya’da da Avrupa şampiyonu olduğunu ekledi.

Şampiyonluk İçin Hazırlık Süreci

Havvanur Kethüda, Dünya Şampiyonası'na gerek mental gerekse fiziksel olarak hazırlandığını dile getirerek, "Asla yenilgim olmadı. İlk ve ikinci rauntları kazandım. Bu şekilde turnuvaya gideceğim ve yenilmeden başarı hedefliyorum," ifadelerini kullandı. Kampın verimli geçtiğini belirten genç boksör, destek veren herkese teşekkür etti.

Boksa 1,5 yıl önce başlayan ve bu kısa süreye 2 Türkiye, 2 de Avrupa şampiyonluğu sığdıran milli...

Boksa 1,5 yıl önce başlayan ve bu kısa süreye 2 Türkiye, 2 de Avrupa şampiyonluğu sığdıran milli boksör Havvanur Kethüda, dünya şampiyonu olmak istiyor. Karadağ'da 20 Ekim-5 Kasım tarihlerinde yapılacak Genç Erkek ve Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası'na milli takım ile Kastamonu Olimpiyat Hazırlık ve Kamp Eğitim Merkezi'nde hazırlanan Havvanur, namağlup unvanını koruyarak bu şampiyonadan da altın madalya ile dönmeyi hedefliyor.

Boksa 1,5 yıl önce başlayan ve bu kısa süreye 2 Türkiye, 2 de Avrupa şampiyonluğu sığdıran milli...

Boksa 1,5 yıl önce başlayan ve bu kısa süreye 2 Türkiye, 2 de Avrupa şampiyonluğu sığdıran milli boksör Havvanur Kethüda, dünya şampiyonu olmak istiyor. Karadağ'da 20 Ekim-5 Kasım tarihlerinde yapılacak Genç Erkek ve Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası'na milli takım ile Kastamonu Olimpiyat Hazırlık ve Kamp Eğitim Merkezi'nde hazırlanan Havvanur, namağlup unvanını koruyarak bu şampiyonadan da altın madalya ile dönmeyi hedefliyor.

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