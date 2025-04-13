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Hentbol: A Milli Kadın Takımı 2025 Dünya Şampiyonası Elemelerinde Elendi

A Milli Kadın Hentbol Takımı, 2025 Dünya Şampiyonası elemelerinde Avusturya'ya 30-25 kaybederek elendi.

Yayın Tarihi: 13.04.2025 21:02
Güncelleme Tarihi: 13.04.2025 21:02
Hentbol: A Milli Kadın Takımı 2025 Dünya Şampiyonası Elemelerinde Elendi

A Milli Kadın Hentbol Takımı 2025 Dünya Şampiyonası Elemelerinde Elendi

A Milli Kadın Hentbol Takımı, 2025 Dünya Şampiyonası Avrupa Elemeleri play-off 2. tur rövanş maçında Avusturya ile karşı karşıya geldi. Amasya Spor Salonu'nda gerçekleştirilen mücadele, milli takımımızın beklediği gibi sonuçlanmadı.

Maçın Detayları

Karşılaşmanın ilk yarısı, 14-11'lik skorla Avusturya'nın üstünlüğüyle tamamlandı. İkinci yarıda, misafir ekip Avusturya son bölümlerde farkı açarak sahadan 30-25 galip ayrılmayı başardı.

Aynı zamanda, Avusturya'da oynanan ilk maçı da 36-29 kaybeden milli takımımız, böylece 2025 Dünya Şampiyonası'na katılma hakkını elde edememiş oldu.

Bu sonuçla birlikte, A Milli Kadın Hentbol Takımı, şampiyonaya giden yolda önemli bir fırsatı kaçırmış oldu. Taraftarları ve spor camiasını üzen bu sonuç, takımın geleceği için bir dönüm noktası olarak değerlendiriliyor.

A Milli Kadın Hentbol Takımı, 2025 Dünya Şampiyonası Avrupa Elemeleri play-off 2. tur ikinci...

A Milli Kadın Hentbol Takımı, 2025 Dünya Şampiyonası Avrupa Elemeleri play-off 2. tur ikinci maçında Amasya'da Avusturya'ya 30-25 yenildi.

A Milli Kadın Hentbol Takımı, 2025 Dünya Şampiyonası Avrupa Elemeleri play-off 2. tur ikinci...

A Milli Kadın Hentbol Takımı, 2025 Dünya Şampiyonası Avrupa Elemeleri play-off 2. tur ikinci maçında Amasya'da Avusturya'ya 30-25 yenildi.

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