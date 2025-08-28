DOLAR
Hentbol Erkekler Süper Lig 2025-2026: Sezon 30 Ağustos'ta Başlıyor

Hentbol Erkekler Süper Ligi 30 Ağustos 2025'te başlayıp 31 Mayıs 2026'da sona erecek; sezon lig etabı ve play-off/play-out olmak üzere iki aşamalı düzenlenecek.

Yayın Tarihi: 28.08.2025 11:11
Güncelleme Tarihi: 28.08.2025 11:11
FATİH ÇAKMAK - Hentbol Erkekler Süper Ligi'nde 2025-2026 sezonu, 30 Ağustos 2025 tarihinde oynanacak maçla başlayacak. Türkiye Hentbol Federasyonu'nun belirlediği statüye göre sezon, 31 Mayıs 2026 tarihinde sona erecek.

Sezon Takvimi ve Format

Yeni sezon, lig etabı ve play-off / play-out olmak üzere iki aşamalı olarak düzenlenecek. Lig etabında takımlar çift devreli lig usulüne göre mücadele edecek; ligde galibiyete 2, beraberliğe 1 puan verilecek.

Play-off etabı, lig etabını ilk 6 sırada tamamlayan takımlar arasında oynanacak. Play-off'u birinci sırada tamamlayan takım, sezonu şampiyonlukla kapayacak.

Lig etabını 13. sırada bitiren takım doğrudan küme düşecek. Play-off'a kalamayan takımlar "play-out" etabında yer alacak; burada son 3 sırayı alan takımlar 1. Lig'e düşecek.

Avrupa Kupaları

2026-2027 sezonunda Avrupa kupalarına katılacak takımlar şunlar olacak: play-off şampiyonu, play-off etabını 2. ve 3. sırada bitiren takımlar ile Türkiye Kupasını kazanan takım — toplam 4 kulüp Avrupa'da Türkiye'yi temsil edecek.

Tarihçe ve Rekorlar

Türkiye'de hentbolun resmi kuralları ilk kez 1934'te Türkiye İdman Cemiyeti tarafından belirlendi. Ülkede ilk resmi hentbol maçı 1938'de oynandı ve ilk resmi lig organizasyonu 1942-1943 sezonunda İstanbul'da kuruldu. İlk Türkiye şampiyonası ise 1945'te düzenlendi.

Türkiye Hentbol Federasyonu, 4 Şubat 1976 tarihinde kuruldu. Erkekler hentbolda Türkiye Şampiyonası 1977'de başladı; lig formatında ise ilk sezon 1982-1983 sezonunda oynandı ve o sezonun şampiyonu Ankara takımı İstanbul Bankası Yenişehir oldu.

1979'dan bu yana erkekler hentbolda toplam 12 farklı takım şampiyonluk yaşadı. Erkekler Hentbol Süper Lig tarihinde en çok şampiyonluğu bulunan ekip 18 şampiyonlukla Beşiktaş olurken, onu 6 şampiyonlukla (2004 yılında kapanan) ASKİ Spor Kulübü takip ediyor.

