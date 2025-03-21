Hentbol Erkekler Süper Lig 21. Hafta Maçları Başladı

Hentbol Erkekler Süper Lig'in 21. Haftası Heyecanla Başladı

Hentbol Erkekler Süper Lig'in 21. haftası, bugün oynanan iki maçla start aldı. İlk karşılaşmada Nilüfer Belediyespor, Mihalıççık Belediyespor'u 37-25 gibi etkileyici bir skorla mağlup etti. Bu maçın ilk devresini de Nilüfer Belediyespor, 19-12 önde tamamlayarak etkinliğini sürdürdü.

Trabzon Büyükşehir Belediyespor’un Deplasman Zaferi

Günün ikinci mücadelesinde ise Trabzon Büyükşehir Belediyespor, deplasmanda Konya Büyükşehir Belediyespor'u 33-29 yenerek önemli bir galibiyet aldı. Maçın ilk yarısı ise 16-16 beraberlikle sona erdi.