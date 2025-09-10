Hentbol Erkekler Süper Lig 3. Hafta Programı — 2025-2026

Ardventure Hentbol Erkekler Süper Lig'de 2025-2026 sezonunun 3. hafta programı ve ertelemeler açıklandı.

Yayın Tarihi: 10.09.2025 18:30
Güncelleme Tarihi: 10.09.2025 18:30
Hentbol Erkekler Süper Lig 3. Hafta Programı — 2025-2026

Hentbol Erkekler Süper Lig'de 3. Hafta Maçları

Ardventure Hentbol Erkekler Süper Lig'de 2025-2026 sezonu 3. hafta maçlarıyla devam edecek. Türkiye Hentbol Federasyonunun açıklamasına göre haftanın programı şu şekilde duyuruldu.

Haftanın Programı

Yarın: 14.00 Rize Belediyespor-Ankara Hentbol (Yenişehir)

12 Eylül Cuma: 15.00 Önallar Giresunspor-Beşiktaş (Hüseyin Avni Alparslan)

13 Eylül Cumartesi: 16.00 Mihalıççık Belediyespor-Nilüfer Belediyespor (Porsuk)

14 Eylül Pazar: 15.00 Trabzon Büyükşehir Belediyespor-Güneysuspor (Beşirli)

Avrupa kupası maçları nedeniyle İstanbul Gençlikspor-Spor Toto karşılaşması 18 Eylül, DEPSAŞ Enerji As-Köyceğiz Belediyespor müsabakası ise 8 Ekim'de yapılacak.

