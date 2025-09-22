Hentbol Erkekler Süper Lig 5. Hafta Yarın Tek Maçla Başlıyor

Hentbol Erkekler Süper Lig'de 5. Hafta Başlıyor
Ardventure Hentbol Erkekler Süper Lig'de 5. hafta mücadelesi, yarın oynanacak tek maçla başlayacak. Türkiye Hentbol Federasyonu'nun açıklamasına göre haftanın programı şöyle:
Yarın
16.00 Mihalıççık Belediyespor - Beşiktaş (Porsuk)
24 Eylül Çarşamba
13.00 İstanbul Gençlikspor - Güneysuspor (Çamlıca)
14.00 Rize Belediyespor - Nilüfer Belediyespor (Yenişehir)
15.00 Trabzon Büyükşehir Belediyespor - Köyceğiz Belediyespor (Beşirli)
16.00 Beykoz Belediyespor - Spor Toto (Recep Şahin Köktürk)
17.00 Giresunspor - DEPSAŞ Enerji As (Hüseyin Avni Alparslan)