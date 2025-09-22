Hentbol Erkekler Süper Lig 5. Hafta Yarın Tek Maçla Başlıyor

Ardventure Hentbol Erkekler Süper Lig 5. hafta yarın tek maçla başlayacak; hafta programı Türkiye Hentbol Federasyonu tarafından açıklandı.

Yayın Tarihi: 22.09.2025 18:15
Güncelleme Tarihi: 22.09.2025 18:15
Hentbol Erkekler Süper Lig'de 5. Hafta Başlıyor

Ardventure Hentbol Erkekler Süper Lig'de 5. hafta mücadelesi, yarın oynanacak tek maçla başlayacak. Türkiye Hentbol Federasyonu'nun açıklamasına göre haftanın programı şöyle:

Yarın

16.00 Mihalıççık Belediyespor - Beşiktaş (Porsuk)

24 Eylül Çarşamba

13.00 İstanbul Gençlikspor - Güneysuspor (Çamlıca)

14.00 Rize Belediyespor - Nilüfer Belediyespor (Yenişehir)

15.00 Trabzon Büyükşehir Belediyespor - Köyceğiz Belediyespor (Beşirli)

16.00 Beykoz Belediyespor - Spor Toto (Recep Şahin Köktürk)

17.00 Giresunspor - DEPSAŞ Enerji As (Hüseyin Avni Alparslan)

