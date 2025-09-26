Hentbol Erkekler Süper Lig 6. Hafta Maçları Yarın

Ardventure Hentbol Erkekler Süper Lig'de 6. hafta karşılaşmaları yarın oynanacak. Türkiye Hentbol Federasyonunun açıklamasına göre ligde 6. haftanın programı şu şekilde:

Maç Programı (Yarın)

16.00 Depsaş Enerji As-Trabzon Büyükşehir Belediyespor (Prof. Dr. Yaşar Sevim)

17.00 Beşiktaş-İstanbul Gençlikspor (Süleyman Seba)

17.00 Güneysuspor-Rize Belediyespor (Yenişehir)

17.00 Nilüfer Belediyespor-Beykoz Belediyespor (Üçevler)

18.00 Spor Toto-Ankara Hentbol (Prof. Dr. Yaşar Sevim)

18.00 Köyceğiz Belediyespor-Mihalıççık Belediyespor (Köyceğiz)