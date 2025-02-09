Hentbol Erkekler Süper Lig'de 16. Hafta Maç Sonuçları

Hentbol Erkekler Süper Lig'de 16. Hafta Tamamlandı
Bugün, Hentbol Erkekler Süper Lig'in 16. haftası, oynanan iki heyecan dolu maçla sona erdi. Bu hafta sonu ligdeki mücadeleler izleyenlere adrenalin dolu anlar yaşattı.
Bu Haftanın Sonuçları
Bugünkü karşılaşmalarda alınan sonuçlar şu şekilde:
- Trabzon Büyükşehir Belediyespor - Mihalıççık Belediyespor: 37-33
- Köyceğiz Belediyespor - Nilüfer Belediyespor: 28-30
Bu maçlar, takımların ligdeki sıralamaları ve mücadeleleri açısından büyük önem taşıyor.