DOLAR
35,94 0%
EURO
37,13 0%
ALTIN
3.306,95 0%
BITCOIN
3.452.625,93 0,38%

Hentbol Erkekler Süper Lig'de 16. Hafta Maç Sonuçları

Hentbol Erkekler Süper Lig'in 16. haftası, Trabzon ve Köyceğiz'deki maçlarla tamamlandı. İşte sonuçlar!

Yayın Tarihi: 09.02.2025 22:22
Güncelleme Tarihi: 09.02.2025 22:22
Hentbol Erkekler Süper Lig'de 16. Hafta Maç Sonuçları

Hentbol Erkekler Süper Lig'de 16. Hafta Tamamlandı

Bugün, Hentbol Erkekler Süper Lig'in 16. haftası, oynanan iki heyecan dolu maçla sona erdi. Bu hafta sonu ligdeki mücadeleler izleyenlere adrenalin dolu anlar yaşattı.

Bu Haftanın Sonuçları

Bugünkü karşılaşmalarda alınan sonuçlar şu şekilde:

  • Trabzon Büyükşehir Belediyespor - Mihalıççık Belediyespor: 37-33
  • Köyceğiz Belediyespor - Nilüfer Belediyespor: 28-30

Bu maçlar, takımların ligdeki sıralamaları ve mücadeleleri açısından büyük önem taşıyor.

İLGİLİ HABERLER

Gölbaşı Belediyesi'nden Bayram İkramiyesi Müjdesi: 5.000 TL!

Kurtalan'da Rekor Promosyon: Yapı Kredi 76.000 TL Ödeyecek!

Devletten Yatırım Hamlesi: 49 Yıl Bedelsiz Arazi Kullanımı İmkanı!

2025’te Çalışan Annelere Aylık 25.808 TL Destek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Trendyol 1. Lig'de Fatih Karagümrük, Ümraniyespor'u 1-0 Geçti
2
A Milli Kadın Basketbol Takımı, Avrupa Şampiyonası'na Namağlup Gidiyor
3
Emre Belözoğlu: 'Maçın Devre Arasına 3-0 Girmemiz Gerekirdi'
4
Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan: "1 Puan İyi Bir Sonuç"
5
Hentbol Erkekler Süper Lig'de 16. Hafta Maç Sonuçları
6
Çaykur Rizespor, Amir Hadziahmetovic ile Anlaşarak Yollarını Ayırdı
7
Milli Karateciler Avrupa Şampiyonası'nda 7 Madalya Kazandı

2025 YKS Giriş Ücretlerine Şok Zam: Öğrenciler 450 TL Ödeyecek!

Eskişehir’e 608 Milyon TL Tarımsal Destek Müjdesi

2025’te Çalışan Annelere Aylık 25.808 TL Destek

Denizli Çameli'nde Asgari Ücret 32.000 TL'ye Yükseldi!

Emekliler Bayramda Çifte Sevinç Yaşayacak! İkramiye Tutarları Gündemde

Kurtalan'da Rekor Promosyon: Yapı Kredi 76.000 TL Ödeyecek!

Devletten Yatırım Hamlesi: 49 Yıl Bedelsiz Arazi Kullanımı İmkanı!

Kocaeli'den Gaziantep'e TOKİ'nin Arsa Satış Atağı: Tarihlere Dikkat!

Sosyal Desteklere Yüzde 50-66 Zam: Başkan Altay'dan Müjde

Sahil Güvenlik Komutanlığı 2025'te 400 Uzman Erbaş Alımı Yapacak

Meteoroloji'den Acil Uyarı: 19 İl İçin Kar, Fırtına ve Sulu Kar Bekleniyor!

Gölbaşı Belediyesi'nden Bayram İkramiyesi Müjdesi: 5.000 TL!