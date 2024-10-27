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Hentbol Erkekler Süper Lig'de Köyceğiz Belediyespor ve Spor Toto Maçı

Spor Toto, Köyceğiz Belediyespor'u 35-4 mağlup ederek önemli bir galibiyet elde etti.

Yayın Tarihi: 27.10.2024 18:57
Güncelleme Tarihi: 27.10.2024 18:57
Hentbol Erkekler Süper Lig'de Köyceğiz Belediyespor ve Spor Toto Maçı

Hentbol Erkekler Süper Lig İkinci Maçından Yansıma

Köyceğiz Belediyespor ve Spor Toto takımları, Hentbol Erkekler Süper Lig'in 9. haftasında karşı karşıya geldi. Maç, Köyceğiz Spor Salonu'nda gerçekleşti.

Maç Özeti

Konuk ekip Spor Toto, maçta sergilediği üstün performansla galip gelmeyi başardı. İlk yarıyı 20-14 önde kapatan Spor Toto, ikinci yarıda da etkili oyununu sürdürerek karşılaşmayı 35-4'lük sonuçla tamamladı. Öne Çıkan Performanslar

Spor Toto, bu galibiyetle ligdeki iddiasını güçlendirdi ve Köyceğiz Belediyespor karşısında net bir üstünlük sağladı.

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