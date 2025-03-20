Hentbol Erkekler Süper Lig Haftanın Programı

Hentbol Erkekler Süper Lig'de 21. hafta maçları heyecanla bekleniyor. İşte haftanın programı.

Yayın Tarihi: 20.03.2025 10:27
Güncelleme Tarihi: 20.03.2025 10:27
Hentbol Erkekler Süper Lig Haftanın Programı

Hentbol Erkekler Süper Lig'nde Haftanın Maç Programı

Hentbol Erkekler Süper Lig, 21. hafta karşılaşmalarıyla devam ediyor. Türkiye Hentbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, bu hafta oynanacak maçların programı belli oldu.

Yarın Oynanacak Maçlar:

  • 13.30: Nilüfer Belediyespor - Mihalıççık Belediyespor (Üçevler)
  • 17.00: Konya Büyükşehir Belediyespor - Trabzon Büyükşehir Belediyespor (Konya Spor ve Kongre Merkezi)

22 Mart Cumartesi Oynanacak Maçlar:

  • 13.00: Köyceğiz Belediyespor - Güneysu (Köyceğiz)
  • 16.00: Beykoz Belediyespor - Beşiktaş (Recep Şahin Köktürk)
  • 17.00: DEPSAŞ Enerji As - Rize Belediyespor (THF Prof. Dr. Yaşar Sevim)

24 Mart Pazartesi Oynanacak Maç:

  • 17.00: Spor Toto - İzmir Büyükşehir Belediyespor (THF Prof. Dr. Yaşar Sevim)

Hentbolseverler, bu hafta sonu oynanacak karşılaşmaları heyecanla bekliyor. Takımların başarılı performans sergilemesini ve taraftarlara keyifli anlar yaşatmasını umuyoruz.

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