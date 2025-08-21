Hentbol Erkekler Türkiye Kupası 1. Tur ve Süper Kupa Maçları Ankara'da

Hentbol Erkekler Türkiye Kupası 1. Tur ile Erkekler Süper Kupa karşılaşmaları, THF Prof. Dr. Yaşar Sevim Hentbol Salonunda Ankara'da düzenlenecek.

Hentbol Erkekler Süper Ligi'nde ve Hentbol Erkekler Türkiye Kupası'nda 2024-25 sezonundaki performanslarıyla Süper Kupa oynamaya hak kazanan dört takımın Erkekler Süper Kupa yarı final programı şöyle:

Erkekler Süper Kupa Programı

23 Ağustos Cumartesi

18.30 Spor Toto - Beşiktaş

20.30 Beykoz Belediyespor - Nilüfer Belediyespor

Final

Erkekler Süper Kupa final maçı ise 24 Ağustos Pazar günü Ankara'da Prof. Dr. Yaşar Sevim Hentbol Salonu'nda saat 20.30'da başlayacak.

Erkekler Türkiye Kupası 1. Tur Programı

Hentbol Erkekler Türkiye Kupası ön eleme maçı yarın (22 Ağustos Cuma) İstanbul Gençlik Spor Kulübü ile Önallar Giresunspor arasında oynanacak.

Erkekler Türkiye Kupası 1. Tur Programı

22 Ağustos Cuma (Ön eleme)

17.00 İstanbul Gençlik Spor Kulübü - Önallar Giresunspor (THF Prof. Dr. Yaşar Sevim Hentbol Salonu)

23 Ağustos Cumartesi

14.30 Köyceğiz Belediyespor - DEPSAŞ Enerji As (THF Prof. Dr. Yaşar Sevim Hentbol Salonu)

16.30 Rize Belediyespor - Güneysu (THF Prof. Dr. Yaşar Sevim Hentbol Salonu)

24 Ağustos Pazar

16.00 Trabzon Büyükşehir Belediyespor - Ankara Hentbol Spor Kulübü (THF Prof. Dr. Yaşar Sevim Hentbol Salonu)

18.00 İstanbul Gençlik Spor Kulübü - Önallar Giresunspor eşleşmesinin galibi - Mihalıççık Belediyespor (THF Prof. Dr. Yaşar Sevim Hentbol Salonu)