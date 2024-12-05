Hentbol Haftası: 13. Hafta Maç Programı Açıklandı

Erkekler Süper Lig Haftası Başlıyor
Hentbolda, Erkekler Süper Lig 13'üncü hafta maçları ile heyecan dorukta. Türkiye Hentbol Federasyonu'nun yaptığı açıklamaya göre, haftanın programı şu şekilde belirlenmiş durumda:
Yarın Oynanacak Maçlar
6 Aralık:
16.00 Mihalıççık Belediyespor - Köyceğiz Belediyespor (Porsuk)
7 Aralık Cumartesi Maçları
7 Aralık:
15.00 Nilüfer Belediyespor - İzmir Büyükşehir Belediyespor (Üçevler)
15.00 Beşiktaş - Spor Toto (Süleyman Seba)
15.00 Trabzon Büyükşehir Belediyespor - Güneysu (Beşirli)
8 Aralık Pazar Karşılaşmaları
8 Aralık:
13.00 Rize Belediyespor - Konya Büyükşehir Belediyespor (Güneysu)
9 Aralık Pazartesi Maç Programı
9 Aralık:
17.30 DEPSAŞ Enerji As - Beykoz Belediyespor (Prof. Dr. Yaşar Sevim)
Hentbol severler için dolu dolu bir hafta olması bekleniyor. Takımlar, bu zorlu karşılaşmalarla ligdeki rekabeti artırmayı hedefliyor.