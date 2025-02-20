Hentbol Haftası Programı: Süper Lig Maçları Başlıyor

Hentbolda Haftanın Programı
Kadınlar Süper Lig'de 17'nci, Erkekler Süper Lig'de ise 18'nci hafta maçları başlıyor. Türkiye Hentbol Federasyonu, liglerin programını duyurdu.
Kadınlar Süper Lig Maç Programı
Yarın:
- 16.00 Yenimahalle Belediyespor-Armada Praxis Yalıkavak (Gazi Mustafa Kemal Atatürk Spor Kompleksi)
22 Şubat Cumartesi:
- 16.30 İzmir Büyükşehir Belediyespor-Anadolu Üniversitesi (Celal Atik)
23 Şubat Pazar:
- 16.00 Görele Belediyespor-Kırşehir Belediyespor (13 Şubat Spor Salonu)
- 16.00 Adasokağı-Üsküdar Belediyespor (Yüreğir Serinevler)
24 Şubat Pazartesi:
- 17.00 Bursa Büyükşehir Belediyespor- Ortahisar Belediyespor (Üçevler)
Erkekler Süper Lig Maç Programı
22 Şubat Cumartesi:
- 14.00 Güneysu-Nilüfer Belediyespor (Güneysu)
- 18.30 İzmir Büyükşehir Belediyespor-Mihalıççık Belediyespor (Celal Atik)
23 Şubat Pazar:
- 14.00 Köyceğiz Belediyespor-Konya Büyükşehir Belediyespor (Köyceğiz)
24 Şubat Pazartesi:
- 13.00 Trabzon Büyükşehir Belediyespor-DEPSAŞ Enerji As (Beşirli)
26 Şubat Çarşamba:
- 17.00 Spor Toto-Beykoz Belediyespor (THF Prof. Dr. Yaşar Sevim)
Öte yandan, Beşiktaş-Rize Belediyespor maçının tarihi henüz açıklanmadı.