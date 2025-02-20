Hentbol Haftası Programı: Süper Lig Maçları Başlıyor

Kadınlar ve Erkekler Süper Lig'de bu hafta heyecan dolu maçlar oynanacak. İşte detaylı program.

Yayın Tarihi: 20.02.2025 11:04
Güncelleme Tarihi: 20.02.2025 11:04
Hentbol Haftası Programı: Süper Lig Maçları Başlıyor

Hentbolda Haftanın Programı

Kadınlar Süper Lig'de 17'nci, Erkekler Süper Lig'de ise 18'nci hafta maçları başlıyor. Türkiye Hentbol Federasyonu, liglerin programını duyurdu.

Kadınlar Süper Lig Maç Programı

Yarın:

  • 16.00 Yenimahalle Belediyespor-Armada Praxis Yalıkavak (Gazi Mustafa Kemal Atatürk Spor Kompleksi)

22 Şubat Cumartesi:

  • 16.30 İzmir Büyükşehir Belediyespor-Anadolu Üniversitesi (Celal Atik)

23 Şubat Pazar:

  • 16.00 Görele Belediyespor-Kırşehir Belediyespor (13 Şubat Spor Salonu)
  • 16.00 Adasokağı-Üsküdar Belediyespor (Yüreğir Serinevler)

24 Şubat Pazartesi:

  • 17.00 Bursa Büyükşehir Belediyespor- Ortahisar Belediyespor (Üçevler)

Erkekler Süper Lig Maç Programı

22 Şubat Cumartesi:

  • 14.00 Güneysu-Nilüfer Belediyespor (Güneysu)
  • 18.30 İzmir Büyükşehir Belediyespor-Mihalıççık Belediyespor (Celal Atik)

23 Şubat Pazar:

  • 14.00 Köyceğiz Belediyespor-Konya Büyükşehir Belediyespor (Köyceğiz)

24 Şubat Pazartesi:

  • 13.00 Trabzon Büyükşehir Belediyespor-DEPSAŞ Enerji As (Beşirli)

26 Şubat Çarşamba:

  • 17.00 Spor Toto-Beykoz Belediyespor (THF Prof. Dr. Yaşar Sevim)

Öte yandan, Beşiktaş-Rize Belediyespor maçının tarihi henüz açıklanmadı.

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