Hentbol: İstanbul Gençlikspor 35-28 Önallar Giresunspor — Erkekler Türkiye Kupası

İstanbul Gençlikspor, Hentbol Erkekler Türkiye Kupası ön elemesinde Önallar Giresunspor'u 35-28 mağlup etti; ilk yarı 16-12.

Yayın Tarihi: 22.08.2025 21:36
Güncelleme Tarihi: 22.08.2025 21:36
İstanbul Gençlikspor 35-28 Önallar Giresunspor

Hentbol Erkekler Türkiye Kupası ön eleme turu

Hentbol Erkekler Türkiye Kupası ön eleme turunda İstanbul Gençlikspor, Önallar Giresunspor'u 35-28 mağlup etti.

Karşılaşma, Türkiye Hentbol Federasyonu'nun (THF) Prof. Dr. Yaşar Sevim Hentbol Salonu'nda oynandı. Mücadelenin ilk yarısını 16-12 üstün tamamlayan İstanbul Gençlikspor, maçı da 35-28 kazanarak sahadan galip ayrıldı.

Bu sonuçla İstanbul Gençlikspor, Hentbol Erkekler Türkiye Kupası 1. tur müsabakasında Mihalıççık Belediyespor'un rakibi oldu. Söz konusu karşılaşma 24 Ağustos Pazar günü Ankara'da saat 18.00'de başlayacak.

