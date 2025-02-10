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Hentbol Kadınlar 2. Ligi'nde 17 Çanakkale SK Şampiyonluk İle Taçlandı

Hentbol Kadınlar 2. Ligi'nde 17 Çanakkale SK, Dörtlü Final'de Manisa Büyükşehir'i yenerek şampiyon oldu.

Yayın Tarihi: 10.02.2025 11:28
Güncelleme Tarihi: 10.02.2025 11:28
Hentbol Kadınlar 2. Ligi'nde 17 Çanakkale SK Şampiyonluk İle Taçlandı

17 Çanakkale SK, Hentbol Kadınlar 2. Ligi'nde Şampiyon

Hentbol Kadınlar 2. Ligi'nde bu yılın şampiyonu 17 Çanakkale SK oldu. Takım, Eskişehir'deki Porsuk Spor Salonu'nda 6-9 Şubat tarihleri arasında gerçekleşen Dörtlü Final karşılaşmalarında büyük bir başarı gösterdi.

Final Mücadelesinde Heyecan Dolu Anlar

Dörtlü Final'de final maçında Manisa Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü ile karşılaşan 17 Çanakkale SK, maçı 29-27'lik skorla kazanarak, şampiyonluk unvanını elde etti. Bu zorlu mücadele, hentbolseverlere büyük bir heyecan yaşattı.

1. Lig'e Yükselen Takımlar

17 Çanakkale SK'nın yanı sıra, Manisa Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü, Ardeşen Belediyesi SK ve Osmaniye Arena SK takımları da 1. Lig'e yükselmeye hak kazandı. Bu takımlara, başarılarından dolayı kupa ve madalyaları verildi.

Hentbol Kadınlar 2. Ligi'nde elde edilen bu başarılar, kadın sporunun gelişimine ve hentbolun popülaritesine oldukça önemli katkı sağlıyor.

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