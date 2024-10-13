Hentbol Kadınlar Avrupa Ligi: Armada Praxis Yalıkavak Elendi

Hentbol Kadınlar Avrupa Ligi 2. Tur Maçları

Armada Praxis Yalıkavak vs. KPR Gminy

Hentbol Kadınlar Avrupa Ligi 2. turunda yapılan rövanş maçında Armada Praxis Yalıkavak, Polonya temsilcisi KPR Gminy takımına 26-27'lik skorla mağlup oldu.

Maç, Bodrum'un güzel semtlerinden Gümbet'teki Binnaz Karakaya Spor Salonu'nda gerçekleştirildi. İlk yarıyı ev sahibi ekip, 16-12 önde tamamlayarak iyi bir başlangıç yaptı. Ancak konuk takım, ikinci yarıda sergilediği etkili oyunla maçı 27-26 kazanarak tura yükselmeyi başardı.

Armada Praxis Yalıkavak, bu maçın öncesinde oynanan ilk karşılaşmayı da 36-27 kaybetmişti. Böylece, toplamda iki maçta aldığı sonuçlarla Avrupa Ligi'nden elenmiş oldu.

Karşılaşmayı izleyenler arasında Muğla Valisi İdris Akbıyık ve Bodrum Kaymakamı Mustafa Çit de yer aldı. Hem taraftarların desteği hem de yerel yöneticilerin katılımı, takıma moral vermeye çalıştı.

Hentbol Kadınlar Avrupa Ligi 2. tur rövanş maçında Armada Praxis Yalıkavak, Polonya'nın KPR Gminy takımına 26-27 yenildi. Armada Praxis Yalıkavak'tan Yeliz Özer (sağda) bir pozisyonda rakibiyle mücadele etti.

Hentbol Kadınlar Avrupa Ligi 2. tur rövanş maçında Armada Praxis Yalıkavak, Polonya'nın KPR Gminy takımına 26-27 yenildi. Armada Praxis Yalıkavak'tan Yeliz Özer (sağda) bir pozisyonda rakibiyle mücadele etti.

Hentbol Kadınlar Avrupa Ligi 2. tur rövanş maçında Armada Praxis Yalıkavak, Polonya'nın KPR Gminy takımına 26-27 yenildi. Armada Praxis Yalıkavak'tan Yeliz Özer (sağda) bir pozisyonda rakibiyle mücadele etti.

Hentbol Kadınlar Avrupa Ligi 2. tur rövanş maçında Armada Praxis Yalıkavak, Polonya'nın KPR Gminy takımına 26-27 yenildi. Armada Praxis Yalıkavak'tan Yeliz Özer (sağda) bir pozisyonda rakibiyle mücadele etti.

Hentbol Kadınlar Avrupa Ligi 2. tur rövanş maçında Armada Praxis Yalıkavak, Polonya'nın KPR Gminy takımına 26-27 yenildi. Armada Praxis Yalıkavak'tan Yeliz Özer (sağda) bir pozisyonda rakibiyle mücadele etti.

Hentbol Kadınlar Avrupa Ligi 2. tur rövanş maçında Armada Praxis Yalıkavak, Polonya'nın KPR Gminy takımına 26-27 yenildi. Armada Praxis Yalıkavak'tan Yeliz Özer (sağda) bir pozisyonda rakibiyle mücadele etti.

Hentbol Kadınlar Avrupa Ligi 2. tur rövanş maçında Armada Praxis Yalıkavak, Polonya'nın KPR Gminy takımına 26-27 yenildi. Armada Praxis Yalıkavak'tan Yeliz Özer (sağda) bir pozisyonda rakibiyle mücadele etti.

Hentbol Kadınlar Avrupa Ligi 2. tur rövanş maçında Armada Praxis Yalıkavak, Polonya'nın KPR Gminy takımına 26-27 yenildi. Armada Praxis Yalıkavak'tan Yeliz Özer (sağda) bir pozisyonda rakibiyle mücadele etti.

Hentbol Kadınlar Avrupa Ligi 2. tur rövanş maçında Armada Praxis Yalıkavak, Polonya'nın KPR Gminy takımına 26-27 yenildi. Armada Praxis Yalıkavak'tan Yeliz Özer (sağda) bir pozisyonda rakibiyle mücadele etti.

Hentbol Kadınlar Avrupa Ligi 2. tur rövanş maçında Armada Praxis Yalıkavak, Polonya'nın KPR Gminy takımına 26-27 yenildi. Armada Praxis Yalıkavak'tan Yeliz Özer (sağda) bir pozisyonda rakibiyle mücadele etti.

Hentbol Kadınlar Avrupa Ligi 2. tur rövanş maçında Armada Praxis Yalıkavak, Polonya'nın KPR Gminy takımına 26-27 yenildi. Armada Praxis Yalıkavak'tan Yeliz Özer (sağda) bir pozisyonda rakibiyle mücadele etti.

Hentbol Kadınlar Avrupa Ligi 2. tur rövanş maçında Armada Praxis Yalıkavak, Polonya'nın KPR Gminy takımına 26-27 yenildi. Armada Praxis Yalıkavak'tan Yeliz Özer (sağda) bir pozisyonda rakibiyle mücadele etti.

Hentbol Kadınlar Avrupa Ligi 2. tur rövanş maçında Armada Praxis Yalıkavak, Polonya'nın KPR Gminy takımına 26-27 yenildi. Armada Praxis Yalıkavak'tan Yeliz Özer (sağda) bir pozisyonda rakibiyle mücadele etti.

Hentbol Kadınlar Avrupa Ligi 2. tur rövanş maçında Armada Praxis Yalıkavak, Polonya'nın KPR Gminy takımına 26-27 yenildi. Armada Praxis Yalıkavak'tan Yeliz Özer (sağda) bir pozisyonda rakibiyle mücadele etti.

Hentbol Kadınlar Avrupa Ligi 2. tur rövanş maçında Armada Praxis Yalıkavak, Polonya'nın KPR Gminy takımına 26-27 yenildi. Armada Praxis Yalıkavak'tan Yeliz Özer (sağda) bir pozisyonda rakibiyle mücadele etti.

Hentbol Kadınlar Avrupa Ligi 2. tur rövanş maçında Armada Praxis Yalıkavak, Polonya'nın KPR Gminy takımına 26-27 yenildi. Armada Praxis Yalıkavak'tan Yeliz Özer (sağda) bir pozisyonda rakibiyle mücadele etti.

Hentbol Kadınlar Avrupa Ligi 2. tur rövanş maçında Armada Praxis Yalıkavak, Polonya'nın KPR Gminy takımına 26-27 yenildi. Armada Praxis Yalıkavak'tan Yeliz Özer (sağda) bir pozisyonda rakibiyle mücadele etti.

Hentbol Kadınlar Avrupa Ligi 2. tur rövanş maçında Armada Praxis Yalıkavak, Polonya'nın KPR Gminy takımına 26-27 yenildi. Armada Praxis Yalıkavak'tan Yeliz Özer (sağda) bir pozisyonda rakibiyle mücadele etti.

Hentbol Kadınlar Avrupa Ligi 2. tur rövanş maçında Armada Praxis Yalıkavak, Polonya'nın KPR Gminy takımına 26-27 yenildi. Armada Praxis Yalıkavak'tan Yeliz Özer (sağda) bir pozisyonda rakibiyle mücadele etti.

Hentbol Kadınlar Avrupa Ligi 2. tur rövanş maçında Armada Praxis Yalıkavak, Polonya'nın KPR Gminy takımına 26-27 yenildi. Armada Praxis Yalıkavak'tan Yeliz Özer (sağda) bir pozisyonda rakibiyle mücadele etti.