Hentbol Kadınlar Süper Kupa: Bursa Büyükşehir ve Armada Yalıkavak Finalde

Hentbol Kadınlar Süper Kupa: Finale Yükselen Takımlar Belli Oldu

Dörtlü Finalde yarı final sonuçları

Türkiye Hentbol Federasyonunun açıklamasına göre Bursa Büyükşehir Belediyespor ve Armada Praxis Yalıkavakspor, Hentbol Kadınlar Süper Kupa Dörtlü Final organizasyonunda finale çıktı.

Bursa Büyükşehir Belediyespor, yarı finalde Ortahisar Belediyespor'u 37-25 mağlup ederek adını finale yazdırdı.

Armada Praxis Yalıkavakspor ise diğer yarı finalde Üsküdar Belediyespor'u zorlu bir mücadele sonunda 26-25 yenerek finale yükseldi.

Final karşılaşması yarın saat 17.00'de THF Prof. Dr. Yaşar Sevim Hentbol Salonu'nda oynanacak. Spor kamuoyu ve taraftarlar, iki güçlü ekibin yapacağı final için heyecan içinde bekliyor.