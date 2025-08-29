Hentbol: Kadınlar Süper Kupa Dörtlü Final — Ankara'da Basın Toplantısı

Hentbol Kadınlar Süper Kupa Dörtlü Finalinde Ankara'da Son Hazırlıklar

Hentbol Kadınlar Süper Kupa Dörtlü Final organizasyonu öncesinde, dörtlü finalde mücadele edecek takımların başantrenörleri ve kaptanları Ankara'da bir basın toplantısında bir araya geldi.

Toplantı Detayları

Basın toplantısı Prof. Dr. Yaşar Sevim Hentbol Salonu'nda gerçekleştirildi. Toplantıya dörtlü finalde yer alacak takımların başantrenörleri ve takım kaptanları katıldı.

Takım Temsilcileri ve Açıklamaları

Bursa Büyükşehir Belediyespor Başantrenörü Mehmet Fatih Işık, bu yıl Süper Kupa'nın formatının değiştiğini ve ilk kez dört takımlı final düzenlendiğini belirterek takımlara başarı diledi. Takım kaptanı Yeliz Özel ise dörtlü finalin herkesin tatmak istediği bir ortam olduğunu söyledi.

Ortahisar Belediyespor Başantrenörü Sedat Yavuz, sezona güçlü başlamayı hedeflediklerini vurguladı ve "En iyi şekilde Trabzon'u, Ortahisar Belediyesi'ni yarınki maçta temsil etmeye çalışacağız." dedi. Takım kaptanı Perihan Topaloğlu Acar çekişmeli ve sakatlıksız bir sezon temennisinde bulundu.

Üsküdar Belediyespor Başantrenörü Serkan İnci, sporcularının hazırlık sürecindeki performanslarının kendilerine umut verdiğini ifade etti. Kaptan Yasemin Şahin geçen sezon zorlu bir süreç geçirdiklerini, ancak bu sezon daha güçlü olduklarını dile getirdi.

Armada Praxis Yalıkavak Spor Kulübü Başantrenörü Kıvanç Özcan, takımının son iki yılın şampiyonu olduğunu hatırlatarak bu yılın zor geçeceğini belirtti: "Format değişti, takım sayısı azaldı ama maçların kalitesi arttı. Hedefimiz yine kupayı kazanmak." Kaptan Anca Rombescu de kupaya talip olduklarını söyledi.

Program ve Kapanış

Antrenörler ve oyuncular, konuşmaların ardından toplu fotoğraf çektirdi. Dörtlü finalde Bursa Büyükşehir Belediyespor - Ortahisar Belediyespor ve Armada Praxis Yalıkavak - Üsküdar Belediyespor karşılaşmaları yarın oynanacak. Şampiyonun belli olacağı final karşılaşması ise 31 Ağustos Pazar günü yapılacak.

