Hentbol Kadınlar Süper Lig: 10. Haftada 3 Maç Oynandı

Hentbol Kadınlar Süper Lig 10. Haftası Heyecanla Devam Ediyor

Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 10. haftası, üç önemli maçla sürdürüldü. Bu haftaki karşılaşmalar, takımların performansını değerlendirmek açısından büyük önem taşıdı.

Maç Sonuçları

Oynanan karşılaşmaların sonuçları ise şöyle:

Armada Praxis Yalıkavak - Üsküdar Belediyespor: 34-24

- Üsküdar Belediyespor: Adasokağı - Ortahisar Belediyespor: 33-37

- Ortahisar Belediyespor: Yenimahalle Belediyespor - Kırşehir Belediyespor: 38-32

Haftanın kapanış maçı ise yarın Görele Belediyespor ile Anadolu Üniversitesi arasında gerçekleşecek. Bu karşılaşma, ligin gidişatını etkileyecek önemli bir mücadele olarak göz önünde bulunduruluyor.