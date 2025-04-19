Hentbol Kadınlar Süper Lig: Adasokağı, Bursa Büyükşehir Belediyespor'u Deplasmanda Yendi

Hentbolda Heyecan Doruğa Ulaşıyor

Hentbol Kadınlar Süper Lig play-off 1-4 etabındaki ilk karşılaşmada, Adasokağı, deplasmanda Bursa Büyükşehir Belediyespor ile karşılaştı. Bu zorlu mücadelenin sonunda konuk ekip, 28-27’lik skorla maçı kazanarak önemli bir galibiyet elde etti.

Karşılaşmanın Detayları

Üçevler Spor Tesisi'nde gerçekleşen karşılaşmanın ilk yarısı 13-13 eşitlik ile tamamlandı. İkinci devrede kontrolü ele alan Adasokağı, salonu 28-27 galip tamamlayarak önemli bir avantaj sağladı.

Serinin Devamı

Kazanan ekibin finale yükseleceği bu seride, ikinci karşılaşma 21 Nisan Pazartesi günü saat 14.00'te yine Bursa'da gerçekleştirilecek. Taraftarların büyük bir heyecanla beklediği bu maç, Hentbol Kadınlar Süper Lig'indeki rekabeti zirveye taşıyacak.

Hentbol Kadınlar Süper Ligi play-off 1-4 etabında Adasokağı ile Bursa Büyükşehir Belediyespor, Üçevler Spor Tesisi'nde karşılaştı. Bir pozisyonda Bursa Büyükşehir Belediyespor oyuncusu Reyhan Kaya (sağda yerde) rakibiyle mücadele etti.

Hentbol Kadınlar Süper Ligi play-off 1-4 etabında Adasokağı ile Bursa Büyükşehir Belediyespor, Üçevler Spor Tesisi'nde karşılaştı. Bir pozisyonda Bursa Büyükşehir Belediyespor oyuncusu Reyhan Kaya (sağda yerde) rakibiyle mücadele etti.