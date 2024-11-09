Hentbol Kadınlar Süper Lig'de 8. Haftanın Başlangıcı

Hentbol Kadınlar Süper Lig'de 8. Haftaya Merhaba

Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 8. haftası, bu hafta yapılan iki karşılaşma ile start aldı. Takımlar, ligin zirvesi için kıyasıya mücadele ederken, ilk maçların sonuçları heyecanı artırdı.

Armada Praxis Yalıkavak, Farklı Bir Galibiyet Aldı

İlk karşılaşmada, Armada Praxis Yalıkavak, Yenimahalle Belediyespor'u 39-24 gibi farklı bir skorla mağlup etti. Ev sahibi ekip, sahasındaki performansıyla göz doldurdu.

İzmir Büyükşehir Belediyespor Deplasmanda Galip

Diğer maçta ise İzmir Büyükşehir Belediyespor, Anadolu Üniversitesi deplasmanında 35-31 galip gelerek önemli bir üç puan elde etti. Bu sonuç, İzmir ekibinin iddiasını artıran bir başarı olarak kaydedildi.

Hentbolseverler, ligin ilerleyen haftalarında takımların performansını merakla takip etmeye devam edecek.