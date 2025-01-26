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Hentbol Kadınlar Süper Lig'de Adasokağı Galibiyeti! Görele'yi 27-22 Yendi

Hentbol Kadınlar Süper Lig 13. haftasında Adasokağı, deplasmanda Görele Belediyespor'u 27-22 mağlup etti.

Yayın Tarihi: 26.01.2025 22:00
Güncelleme Tarihi: 26.01.2025 22:04
Hentbol Kadınlar Süper Lig'de Adasokağı Galibiyeti! Görele'yi 27-22 Yendi

Adasokağı'nın Zorlu Deplasman Zaferi

Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 13. haftasında Adasokağı, Görele Belediyespor ile karşı karşıya geldi. 13 Şubat Spor Salonu'nda oynanan mücadelede, konuk ekip Adasokağı, 27-22’lik skorla galip geldi.

İlk Yarıda Üstünlük

Karşılaşmanın ilk devresi, Adasokağı'nın üstünlüğüyle tamamlandı. İlk yarıda 16-11 önde giren Adasokağı, maçın ikinci yarısında da bu avantajını sürdürdü.

İkinci Yarıda Sürdürdü

Maçın ikinci devresinde de disiplinli oyununu sürdüren Adasokağı, sahadan 27-22’lik skorla ayrılarak önemli bir galibiyet elde etti.

Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 13. haftasında Görele Belediyespor ile Adasokağı, Görele 13 Şubat...

Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 13. haftasında Görele Belediyespor ile Adasokağı, Görele 13 Şubat Spor Salonu'nda karşılaştı.

Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 13. haftasında Görele Belediyespor ile Adasokağı, Görele 13 Şubat...

Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 13. haftasında Görele Belediyespor ile Adasokağı, Görele 13 Şubat Spor Salonu'nda karşılaştı.

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