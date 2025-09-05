Hentbol Kadınlar Süper Lig: Odunpazarı 29-28 ile Sezona Galibiyetle Başladı

Hentbol Kadınlar Süper Lig 2025-2026 Açılış Maçı: Odunpazarı Galip Geldi

Hentbolda Kadınlar Süper Lig 2025-2026 sezonu, Prof. Dr. Yaşar Sevim Hentbol Salonu'nda oynanan açılış karşılaşmasıyla başladı. Türkiye Hentbol Federasyonu'nun açıklamasına göre sezonun ilk maçında MC Sistem Yurdum ile Odunpazarı karşı karşıya geldi.

Maç sonucu ve öne çıkanlar

MC Sistem Yurdum: 28 - Odunpazarı: 29

Müsabakada ilk devreyi 12-10 önde tamamlayan Odunpazarı, çekişmeli geçen mücadeleyi 29-28 üstün tamamlayarak sezona galibiyetle başladı.

Maç, taraftarların yoğun ilgisi ve her iki takımın da yüksek tempolu oyunu ile dikkat çekti.