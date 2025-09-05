DOLAR
Hentbol Kadınlar Süper Lig: Odunpazarı 29-28 ile Sezona Galibiyetle Başladı

2025-2026 Kadınlar Süper Lig açılış maçında Odunpazarı, Prof. Dr. Yaşar Sevim Hentbol Salonu'nda MC Sistem Yurdum'u 29-28 mağlup etti (ilk yarı 12-10).

Yayın Tarihi: 05.09.2025 18:32
Güncelleme Tarihi: 05.09.2025 18:32
Hentbol Kadınlar Süper Lig 2025-2026 Açılış Maçı: Odunpazarı Galip Geldi

Hentbolda Kadınlar Süper Lig 2025-2026 sezonu, Prof. Dr. Yaşar Sevim Hentbol Salonu'nda oynanan açılış karşılaşmasıyla başladı. Türkiye Hentbol Federasyonu'nun açıklamasına göre sezonun ilk maçında MC Sistem Yurdum ile Odunpazarı karşı karşıya geldi.

Maç sonucu ve öne çıkanlar

MC Sistem Yurdum: 28 - Odunpazarı: 29

Müsabakada ilk devreyi 12-10 önde tamamlayan Odunpazarı, çekişmeli geçen mücadeleyi 29-28 üstün tamamlayarak sezona galibiyetle başladı.

Maç, taraftarların yoğun ilgisi ve her iki takımın da yüksek tempolu oyunu ile dikkat çekti.

