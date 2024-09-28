Hentbol Süper Lig'de Beşiktaş Farklı Galibiyet Elde Etti

Hentbol Erkekler Süper Lig'de Beşiktaş Fark Yarattı

Hentbol Erkekler Süper Ligi'nin beşinci haftasında Beşiktaş, kendi sahasında İzmir Büyükşehir Belediyespor ile karşı karşıya geldi. Müsabaka, Süleyman Seba Spor Salonu'nda oynandı.

Maç Raporu

Karşılaşmaya hızlı bir başlangıç yapan siyah-beyazlı takım, ilk yarıyı 22-10’luk üstünlükle tamamladı. İkinci yarıda da etkinliğini sürdüren Beşiktaş, karşılaşmayı 44-22’lik skorla kazanarak önemli bir galibiyet elde etti.

Bu sonuçla birlikte Beşiktaş, ligdeki iddiasını daha da pekiştirmiş oldu.