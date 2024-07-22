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Hentbolda 2024-2025 Sezonu Fikstürü Belirlendi

2024-2025 hentbol sezonunun fikstürü, Türkiye Hentbol Federasyonu tarafından çekildi. Kadınlar ve erkekler ligleri için heyecan dolu karşılaşmalar bekleniyor.

Yayın Tarihi: 22.07.2024 15:22
Güncelleme Tarihi: 22.07.2024 15:22
Hentbolda 2024-2025 Sezonu Fikstürü Belirlendi

Hentbol Süper Lig 2024-2025 Sezonu Fikstürü Çekildi

Hentbol Kadınlar ve Erkekler Süper Lig’in 2024-2025 sezonu için fikstür çekimi, Türkiye Hentbol Federasyonu (THF) tarafından düzenlendi. Organizasyon, Prof. Dr. Yaşar Sevim Hentbol Salonu’nda gerçekleştirildi ve etkinliğe federasyon ile kulüp temsilcileri katıldı.

Başarılar Diliyorum

Fikstür çekiminin ardından konuşan THF Genel Koordinatörü Zeki Pehlivan, yeni sezonda mücadele edecek takımlara başarı dileklerini iletti. Pehlivan, ilk hafta maçlarının 29 Ağustos ile 3 Eylül tarihleri arasında oynanacağını duyurdu.

Yeni Takım Lige Katıldı

Pehlivan, Erkekler Süper Lig'den çekilen Sakarya Büyükşehir Belediyespor yerine, lige Depsaş Enerji As Hentbol Spor Kulübü’nün alındığını belirtti. Bu sayede fikstürde bay takım olmaması için önlem alındı.

Takım Sayıları ve Eşleşmeler

2024-2025 sezonunda kadınlarda toplam 10, erkeklerde ise 12 takım mücadele edecek.

İlk Hafta Eşleşmeleri

Fikstür çekiminin ardından liglerdeki ilk hafta eşleşmeleri aşağıdaki gibi belirlendi:

Kadınlar Süper Lig

  • Üsküdar Belediyespor - Armada Praxis Yalıkavak
  • Kırşehir Belediyespor - Yenimahalle Belediyespor
  • Ortahisar Belediyespor - Adasokağı Spor Kulübü
  • Anadolu Üniversitesi - Görele Belediyespor
  • Bursa Büyükşehir Belediyespor - İzmir Büyükşehir Belediyespor

Not: Konyaaltı Belediyespor ve Kastamonu Belediyespor ligden çekilmiştir.

Erkekler Süper Lig

  • Güneysu Spor Kulübü - İzmir Büyükşehir Belediyespor
  • Trabzon Büyükşehir Belediyespor - Spor Toto
  • Beşiktaş Safi Çimento - Köyceğiz Belediyespor
  • Mihalıççık Belediyespor - Konya Büyükşehir Belediyespor
  • Rize Belediyespor - Beykoz Belediyespor
  • Depsaş Enerji As Hentbol Spor Kulübü - Nilüfer Belediyespor

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