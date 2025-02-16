Hentbolda Ortahisar Belediyespor, Anadolu Üniversitesi'ni 38-32 Yenerek Galip Geldi

Ortahisar Belediyespor, Kadınlar Süper Ligi'nde Anadolu Üniversitesi'ni 38-32 mağlup etti.

Yayın Tarihi: 16.02.2025 15:41
Güncelleme Tarihi: 16.02.2025 15:41
Hentbolda Ortahisar Belediyespor, Anadolu Üniversitesi'ni 38-32 Yenerek Galip Geldi

Hentbolda Heyecan Dolu Bir Karşılaşma

Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 16. haftasında, Ortahisar Belediyespor, konuk ettiği Anadolu Üniversitesini 38-32 mağlup ederek önemli bir galibiyet elde etti.

İlk Yarıda Farkı Açtılar

Ortahisar Belediyesi Spor Kompleksi'nde gerçekleşen müsabakanın ilk yarısını ev sahibi ekip, 22-12 gibi dikkat çekici bir skorla önde tamamladı. İlk yarının ardından ikinci yarıda da üstünlüğünü sürdüren Ortahisar temsilcisi, maçı 38-32 kazanmayı başardı.

Bu sonuçla birlikte Ortahisar Belediyespor, ligdeki iddiasını güçlendirdi ve taraftarlarına keyifli bir maç izlettirdi.

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