Hidayet Türkoğlu ve TBF Yönetimi, Alperen Şengün'ü Ziyaret Etti

TBF Başkanı Türkoğlu'ndan Alperen Şengün'e Ziyaret

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Houston Rockets forması giyen milli basketbolcu Alperen Şengün ile bir araya geldi. Bu ziyaret, TBF'nin Houston'daki önemli etkinliklerinden biri olarak öne çıkıyor.

TBF'nin resmi açıklamasına göre, Başkan Türkoğlu'na başkanvekili Harun Erdenay ve yönetim kurulu üyeleri Kerem Tunçeri ile Onur Atakay da eşlik etti. Yönetim kurulu üyeleri, Kaseya Center'da düzenlenen Houston Rockets-Miami Heat müsabakasını bizzat yerinde izledi.

A Milli Basketbol Takımı’nın yaz aylarında mücadele edeceği FIBA 2025 Avrupa Şampiyonası öncesinde, Alperen Şengün de takımına katkı sağlamak amacıyla formunu geliştirmeye devam ediyor. Miami Heat ile oynanan karşılaşmada Alperen, 8 sayı ve 10 ribauntluk etkileyici bir performans göstererek, takımının 102-98'lik galibiyetinde önemli bir rol üstlendi.