Hindistan'da 2024 Dünya Üniversiteler Atıcılık Şampiyonası Başladı

Hindistan'da Atıcılık Heyecanı Başladı

2024 Dünya Üniversiteler Atıcılık Şampiyonası, Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de kapılarını açtı. İlk gününde, özellikle kadınlar 10 metre havalı tabanca kategorisinde yapılan aşamalar dikkat çekti.

Seher Tokmak'tan Başarı

Milli atıcımız Seher Tokmak, bu kategoride 571 puan toplayarak sıralama müsabakalarını 7. sırada tamamladı ve finale yükselmeyi başardı. Finalde gösterdiği performansla 5. sırada yer aldı.

Diğer milli sporcularımızdan Şevval İlayda Tarhan 12'nci, Şimal Yılmaz ise 18. sırada kendine yer buldu.

Erkeklerdeki Müsabakalar

Erkekler kategorisinde ise, milli sporcularımızdan Yiğit Yıldırım 16'ncı, Hüseyin Emre Büyükyonca 27. olarak elemeleri tamamladı.

Türkiye'yi Temsil Eden Sporcular

Şampiyonada Türkiye'yi temsil eden sporcular arasında, Şevval İlayda Tarhan, Damla Köse, Seher Tokmak, Şimal Yılmaz, Yasemin Beyaz Yılmaz, Hüseyin Emre Büyükyonca, Yiğit Yıldırım, Galip Berat Afal, Murat İlbilgi ve Muhammet Seyhun Kaya bulunmaktadır. Şampiyona, 13 Kasım'da sona erecek.