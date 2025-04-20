Hiperaktif Çocuk Tekvandoda Avrupa Şampiyonu Oldu

16 Yaşındaki Yusuf Efe Mızrak Tekvando ile Madalyaları Topluyor

Bolu'da, hiperaktif tanısıyla yönlendirildiği tekvandoda, Avrupa şampiyonluğu da dahil birçok başarı elde eden 16 yaşındaki Yusuf Efe Mızrak, madalya koleksiyonunu genişletmek için çalışmalara yoğunlaşıyor.

Mustafa Çizmecioğlu Anadolu Lisesi 2. sınıf öğrencisi Yusuf Efe, hareketli yapısı nedeniyle ilkokul 3. sınıfta ailesi tarafından doktora götürüldü. Hiperaktivite tanısı konmasının ardından doktorun önerisiyle, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün tekvando kursuna yazıldı.

Milli takım antrenörü Derviş Erdoğan ile birlikte başladığı antrenmanlarda hızla gelişen Yusuf Efe, ortaokul yıllarında katıldığı müsabakalarda madalya kazanma başarısını gösterdi.

Şampiyonluklar ve Uluslararası Başarılar

Bursa'da 2023Ankara'da gerçekleştirilen Türkiye Açık Tekvando Turnuvası'nda birinci olarak dikkat çeken Yusuf Efe, başarı serisini 15-19 Ocak 2023 tarihlerinde Ankara'da yapılan Türkiye Şampiyonası ve 8-16 Şubat tarihlerinde düzenlenen Uluslararası Türkiye Açık Tekvando Turnuvası'nda tekrar etti.

Milli formayı giyme hakkı kazanan Yusuf Efe, Estonya'da gerçekleştirilen Avrupa Kulüpler Tekvando Şampiyonası'nda altın madalya kazandı ve kasım ayında İsveç'te düzenlenecek Avrupa Gençler Şampiyonası'na odaklandı.

Sakatlıkla Mücadele ve Hedefler

Yusuf Efe, son dönemde yaşadığı sakatlıktan dolayı endişeli günler geçirdiğini belirtti: "Bacağımda iç kanama oldu. Antrenman yapamama korkusu beni zorladı, ama şükürler olsun ki bu durumu atlattım. Daha fazla çalışarak yarışarak şampiyon oldum." dedi.

Yeni uluslararası başarılara imza atmak için kararlılıkla çalışan Yusuf Efe, "En büyük hedefim olimpiyat ve uluslararası maçlara katılarak puan toplamaya başlayacağım." açıklamasında bulundu.

Derviş Erdoğan'dan Değerlendirme

Milli takım antrenörü Derviş Erdoğan, Yusuf Efe ile yaklaşık 8 yıldır birlikte çalıştıklarını ve antrenmanları düzenli olarak sürdürdüklerini belirtti. Yusuf Efe'nin geçen yıl Bosna Hersek'te düzenlenen dünya şampiyonasında istediği sonucu alamadığını fakat sonrasında başarılı bir performans sergilediğini vurguladı.

Erdoğan, Yusuf Efe'nin İsveç'te yapılacak Avrupa şampiyonasında Türkiye'yi temsil edeceğini belirterek, "Ümitler Avrupa Şampiyonası'nda da doğrudan kota aldı. Eğer sıkletinde seçme olmazsa, orada da ülkemizi temsil edecek." ifadelerini kullandı.

Haftanın 6 günü düzenli olarak çalıştıklarını vurgulayan Erdoğan, Yusuf Efe'nin başarılarına yenilerini ekleyeceğine inandığını sözlerine ekledi.

Bolu'da hiperaktif olduğu gerekçesiyle küçük yaşta yönlendirildiği tekvandoda Avrupa şampiyonluğu da dahil olmak üzere birçok başarı elde eden 16 yaşındaki Yusuf Efe Mızrak, madalya koleksiyonunu genişletmek istiyor.

Bolu'da hiperaktif olduğu gerekçesiyle küçük yaşta yönlendirildiği tekvandoda Avrupa şampiyonluğu da dahil olmak üzere birçok başarı elde eden 16 yaşındaki Yusuf Efe Mızrak, madalya koleksiyonunu genişletmek istiyor.