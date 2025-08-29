DOLAR
Hollanda Grand Prix'si Zandvoort'ta: Formula 1 Sezonu 15. Etap

Formula 1, sezonun 15. ayağı Hollanda Grand Prix'si için Zandvoort'ta buluşuyor. Sıralama turları ve yarış programı ile liderlerin puan durumu haberimizde.

Yayın Tarihi: 29.08.2025 09:34
Güncelleme Tarihi: 29.08.2025 09:34
Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda heyecan, sezonun 15. etabı Hollanda Grand Prix'siyle devam edecek.

Hollanda'nın Zandvoort kentindeki 4,2 kilometrelik pistte 72 tur üzerinden gerçekleştirilecek etapta sıralama turları yarın TSİ 16.00, yarış ise 31 Ağustos Pazar günü TSİ 16.00'da başlayacak.

Program

Sıralama Turları: Yarın TSİ 16.00
Yarış: 31 Ağustos Pazar, TSİ 16.00

Sezon Performansı ve Puan Durumu

Sezonda şu ana kadar McLaren'den Oscar Piastri 6, Lando Norris 5, son şampiyon Red Bull pilotu Max Verstappen 2, Mercedes pilotu George Russell 1 yarış galibiyeti bulunuyor.

Pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:

Pilotlar:
1. Oscar Piastri (Avustralya): 284
2. Lando Norris (Büyük Britanya): 275
3. Max Verstappen (Hollanda): 187
4. George Russell (Büyük Britanya): 172
5. Charles Leclerc (Monako): 151

Takımlar:
1. McLaren: 559
2. Ferrari: 260
3. Mercedes: 236
4. Red Bull Racing: 194
5. Williams: 70

