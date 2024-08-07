Hollanda, Paris 2024'te Bisiklet Pist Yarışlarında Altın Madalya Kazandı

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Bisiklet Pist Yarışları

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları kapsamında gerçekleştirilen bisiklet pist yarışlarının final mücadelesi Ulusal Veledrom'da yapıldı.

Hollanda'nın Tarihi Başarısı

Yarışlarda Hollanda ekibi, Tijmen van Loon, Jeffrey Hoogland, Hariie Lavreysen ve Roy van den Berg'dan oluşarak 40.949 saniyelik muhteşem derecesiyle hem olimpiyat hem de dünya rekorunu kırmayı başardı.

Dünya İkincisi Büyük Britanya

Büyük Britanya'nın Joseph Truman, Ed Lowe, Hamish Turnbull ve Jack Carlin'den oluşan ekibi, 41.814 saniyelik süresiyle gümüş madalya kazandı.

Avustralya'nın Bronz Madalya Mücadelesi

Bronz madalyanın şampiyonu ise Avustralya ekibi oldu. Thomas Cornish, Leigh Hoffman, Matthew Richardson ve Matthew Glaetzer'ın temsil ettiği Avustralya, 41.597 saniyelik derecesiyle Fransa'yı geride bırakarak madalyayı elde etti.