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Hollandalı Davy Klassen'i renler tanıyamıyor

Hollandalı oyuncu ile ilgili ilginç gelişme! Tüm detaylar haberimizde.

Yayın Tarihi: 15.02.2024 19:54
Güncelleme Tarihi: 15.02.2024 19:54
Hollandalı Davy Klassen'i renler tanıyamıyor

Hollandalı Davy Klaasse'nin son halini görenler inanamıyor! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

DAVY KLAASSE'NİN SON HALİ

Everton takımı 2017 senesinde Hollandalı futbolcuyu 2017 senesinde Ajax takımından 24 milyon Sterlin'e transfer etmişti. Takımda hayal kırıklığı yaşatan futbolcu 16 maçta forma şansı yakaladı ve 1000 dakika top kışturmasına rağmen gol atamadı.

hollandalı futbolcunun son hali görenleri şaşırttı

 Bir sonraki sezonda Werder Bremen tarafından transfer edilen futbolcu 2020 senesinde Ajax'a dönmeden iki sene Almanya'da kaldı ve Ajax takımında iki şampiyonluk daha yaşadı. Geçtiğimiz ya zInter'e bedelsiz şekilde transfer edilen Hollandalı futbolcu büyük değişiklik geçirdi. Son senelerde saçsız olarak bilinen futbolcu bu sene saç ektirdi ve görüntüsünde önemli değişiklikler oldu. Beşiktaş tarafından da transfer çalışmaları yapılan Klaassen'in son hali sosyal medyanın da gündemine oturdu. 

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