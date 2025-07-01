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Hull City'nin Sahibi Acun Ilıcalı'dan Yeni Sezon Hedefleri

Acun Ilıcalı, Hull City ile yeni sezonda iddialı olduklarını belirterek taraftara moral verdi.

Yayın Tarihi: 01.07.2025 16:43
Güncelleme Tarihi: 01.07.2025 16:43
Hull City'nin Sahibi Acun Ilıcalı'dan Yeni Sezon Hedefleri

Hull City'nin Sahibi Acun Ilıcalı'dan Cesur Açıklama

İngiltere Championship ekiplerinden Hull City'nin sahibi, eski Fenerbahçeli yönetici Acun Ilıcalı, yeni sezon için oldukça iddialı olduklarını duyurdu.

Basın Toplantısında Açıklamalarda Bulundu

Atatürk Havalimanı'nda basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Ilıcalı, "Sezonu açtık, dün hocamızla beraber bizim için çok önemli bir gündü. Sergej Jakirovic ilk antrenmanına çıktı. Güzel bir gündü. Bu sezon iddialıyız inşallah. Hull City olarak başarılı bir sezon geçmesini diliyorum. Taraftarımızla buluştuk, onlar da son derece motive. İyi bir sezon olmasını diliyorum." şeklinde açıkladı.

Fenerbahçe ile İlgili Soruları Yanıtsız Bıraktı

Ilıcalı, Fenerbahçe'den ayrılış süreci ile ilgili yöneltilen soruları yanıtsız bıraktı ve "Ne güzel sorular, yırttım ben bu işlerden yırttım." ifadeleriyle gündemi geçiştirdi.

İngiltere Championship ekiplerinden Hull City'nin sahibi eski Fenerbahçeli yönetici Acun Ilıcalı...

İngiltere Championship ekiplerinden Hull City'nin sahibi eski Fenerbahçeli yönetici Acun Ilıcalı, Atatürk Havalimanı'nda basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

İngiltere Championship ekiplerinden Hull City'nin sahibi eski Fenerbahçeli yönetici Acun Ilıcalı...

İngiltere Championship ekiplerinden Hull City'nin sahibi eski Fenerbahçeli yönetici Acun Ilıcalı, Atatürk Havalimanı'nda basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

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