Hull City, Premier Lig Hedefiyle Kadrosunu Güçlendiriyor

Hull City'nin Premier Lig Hedefi

İngiltere Championship ekiplerinden Hull City, yeni transferleriyle Premier Lig'e yükselme amacını güçlendirdi. Kulüp başkan vekili Tan Kesler, bu hedef doğrultusunda önemli açıklamalarda bulundu.

''Futbol Sektörüne Ciddi Katkımız Oldu''

Kesler, Antalya kampında yaptığı değerlendirmelerde, "İngiltere'deki futbol sektörüne çok ciddi katkı sağladık ve kendimiz de büyük bir bütçe oluşturduk. Premier Lig'e çıkma hedefimiz de hâlâ sürüyor. Bu hedef, bizim uzun vadeli planlarımızın önemli bir parçası." şeklinde konuştu. Kadronun Yenilendiğini Vurguladı

Başkan vekili, kadrolarını yenileyerek yeni teknik direktörleri Tim Walter ile sezona başlayacaklarını belirtti ve Walter'ın hücum futboluna olan tutkusu hakkında bilgi verdi.

Ozan Tufan'dan Trabzonspor'a Geçiş

Kesler, eski oyuncuları Ozan Tufan'ın Trabzonspor'a gitme isteği hakkında da, "Biz de Abdülkadir Ömür'e yatırım yaptık; Trabzonspor ise Ozan'a yatırım yaptı. Bu, Türk kulüpleri arasındaki güzel bir işbirliği." dedi.

Türk Oyunculara Açık Kapı

Tan Kesler, Türk oyuncularla ilgili düşündüklerini belirtti: "Türkiye'yi temsil ediyoruz ve Türk futbolseverlerin gurur duymasını istiyoruz. Ancak Championship, oldukça zorlu bir lig ve buraya uygun oyuncular arıyoruz."

Belloumi ve Maribor İle İlgili Gelişmeler

Kesler, yeni transferleri Mohamed Elbachir Belloumi hakkında olumlu yorumlar yaparak, "Kendisi dinamik ve yetenekli bir oyuncu. Taraftarlarımızın ilgisini çekeceğini düşünüyoruz." dedi. Ayrıca, Slovenya'nın Maribor takımını satın alma sürecinin sona yaklaşmakta olduğunu açıkladı, "Amacımız Maribor'u her zaman şampiyonluk mücadelesinde tutmak." diye ekledi.

İngiltere Championship ekiplerinden, Türk iş insanı Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City'nin başkan vekili Tan Kesler (fotoğrafta), Antalya kampında, hedeflerini, yeni transfer planlarını ve yeni yatırımlarını AA muhabirine değerlendirdi.