DOLAR
34,2 0,06%
EURO
37,54 -0,21%
ALTIN
2.879,07 -0,34%
BITCOIN
2.090.477,75 -1,14%

Hull Cityli Futbolcular Antalya'da Eğlenceli Anlar Yaşadı

Antalya'da kamp yapan Hull City futbolcuları plaj voleyboluyla keyifli anlar geçirdi. Teknik direktör Tim Walter'ın liderliğinde çalışmalar sürüyor.

Yayın Tarihi: 10.10.2024 12:20
Güncelleme Tarihi: 10.10.2024 12:22
Hull Cityli Futbolcular Antalya'da Eğlenceli Anlar Yaşadı

Hull City, Antalya'da Plaj Voleybolu Oynadı

İngiltere Championship'te mücadele eden Hull City'nin futbolcuları, Antalya'da gerçekleştirdikleri kamp sırasında plaj voleybolu oynayarak eğlenceli anlar yaşadı. Teknik direktör Tim Walter yönetimindeki takım, Belek Turizm Merkezi'nde çeşitli aktivitelerle hazırlıklarını sürdürüyor.

Aktivitelerle Dolu Bir Kamp Süreci

Kamp sürecinde futbolcular, antrenman programı dışında sahil kenarında plaj voleybolu gibi etkinliklerle stres atma fırsatını buldu. Keyifli dakikalar geçiren oyuncular, takım ruhunu güçlendirerek verimli bir dönem geçiriyor.

Başkan Vekili Tan Kesler'den Açıklamalar

Hull City Kulübü Başkan Vekili Tan Kesler, AA muhabirine yaptığı açıklamada, soğuk Kuzey İngiltere'den tekrar Antalya'ya gelmenin mutluluğunu dile getirdi. Kesler, hava koşullarının performansa olan olumlu etkisini vurgulayarak, şu sözleri kaydetti:

"Antalya'da düzenli olarak kamplar yapıyoruz. Bunun oyuncularımıza da bizlere de çok pozitif etkisi oluyor. Türkiye'de olmak gurur verici. Yeni bir oluşum içindeyiz ve oyuncuların kaynaşması için bu kampı planladık. Hava mükemmel, bu nedenle futbolcuların motivasyonu yüksek."

Kesler, kulüp başkanının maddi ve manevi desteklerinden de bahsederek, böyle bir imkanı sağladığı için teşekkür etti.

Hazırlık kampı için Antalya'da bulunan İngiltere Championship ekibi, teknik direktör Tim Walter...

Hazırlık kampı için Antalya'da bulunan İngiltere Championship ekibi, teknik direktör Tim Walter yönetiminde çalışmalarını sürdürüyor. Hull Cityli oyuncular, idman programından kalan zamanlarda kamp yaptıkları Belek Turizm Merkezi'ndeki otelde çeşitli aktivitelere katılıyor. Futbolcular, sahil kenarında plaj voleybolu oynarken, eğlenceli ve unutulmaz anlar yaşadı.

Hazırlık kampı için Antalya'da bulunan İngiltere Championship ekibi, teknik direktör Tim Walter...

Hazırlık kampı için Antalya'da bulunan İngiltere Championship ekibi, teknik direktör Tim Walter yönetiminde çalışmalarını sürdürüyor. Hull Cityli oyuncular, idman programından kalan zamanlarda kamp yaptıkları Belek Turizm Merkezi'ndeki otelde çeşitli aktivitelere katılıyor. Futbolcular, sahil kenarında plaj voleybolu oynarken, eğlenceli ve unutulmaz anlar yaşadı.

Hazırlık kampı için Antalya'da bulunan İngiltere Championship ekibi, teknik direktör Tim Walter...

Hazırlık kampı için Antalya'da bulunan İngiltere Championship ekibi, teknik direktör Tim Walter yönetiminde çalışmalarını sürdürüyor. Hull Cityli oyuncular, idman programından kalan zamanlarda kamp yaptıkları Belek Turizm Merkezi'ndeki otelde çeşitli aktivitelere katılıyor. Futbolcular, sahil kenarında plaj voleybolu oynarken, eğlenceli ve unutulmaz anlar yaşadı.

Hazırlık kampı için Antalya'da bulunan İngiltere Championship ekibi, teknik direktör Tim Walter...

Hazırlık kampı için Antalya'da bulunan İngiltere Championship ekibi, teknik direktör Tim Walter yönetiminde çalışmalarını sürdürüyor. Hull Cityli oyuncular, idman programından kalan zamanlarda kamp yaptıkları Belek Turizm Merkezi'ndeki otelde çeşitli aktivitelere katılıyor. Futbolcular, sahil kenarında plaj voleybolu oynarken, eğlenceli ve unutulmaz anlar yaşadı.

İLGİLİ HABERLER

SGK emeklilerine Ekim desteği! 3.000 TL+ 2.000 TL ödenecek

Türkiye'yi adeta saracak 47 ilde TOKİ müjdesi! Yüzlercesi aynı anda satılacak

Asgari ücret zammı ile yeni hesaplar tamam! 28.000 TL olacak

Vergi dilimine müdahale İSO’dan! Çalışanın maaşından kesilen vergiye düzenleme

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Hull Cityli Futbolcular Antalya'da Eğlenceli Anlar Yaşadı
2
Almanya Genç Milli Yüzücüleri Erzurum'da Hazırlık Yapıyor
3
Türkiye İş Bankası 46. İstanbul Maratonu Tanıtım Toplantısı Gerçekleşti
4
Tim Walter, Hull City ile Play-off Hedefinde
5
Rahime Yiğit'in Hedefi: Yeni Rekortmenler Yetiştirmek
6
Kastamonu Üniversitesi'nden Judo ile Sosyal Sorumluluk Projesi
7
RFS, UEFA Avrupa Ligi'nde Santa Coloma'yı Farkla Geçti

Artan kırmızı et fiyatlarına istinaden bakanlık teyakkuza geçti! Yerin dibine inecek

Kasım'da ekmek fiyatları kaç TL olacak? Fırıncılar Odası Başkanı bizzat açıkladı

Torba Yasa ile reform bombası patladı! Yasada herkese birşey var! Kadro, Emeklilik, Ek Gösterge...

6.000 TL ile istediğinizi alacaksınız! Mobil uygulamayı kullanan yaşadı

Asgari ücret zammı ile yeni hesaplar tamam! 28.000 TL olacak

O tarihe kadar gidene 400.000 TL destek! Karşılıksız o başvuruyu yapana verilecek

Aylık taksitler yerle bir! 75.000 TL kredi çekmek son 6 ayda hiç bu kadar ucuz olmamıştı!

SGK emeklilerine Ekim desteği! 3.000 TL+ 2.000 TL ödenecek

Vergi dilimine müdahale İSO’dan! Çalışanın maaşından kesilen vergiye düzenleme

Sabah 09.00'da taze destek müjdesi geldi! Ücretsiz ulaşım desteği sağlanacak

Türkiye'yi adeta saracak 47 ilde TOKİ müjdesi! Yüzlercesi aynı anda satılacak

Ekim’de alışveriş yapmanın keyfi bir başka! Market alışverişiniz bedavaya gelecek