Hull Cityli Futbolcular Antalya'da Eğlenceli Anlar Yaşadı

Hull City, Antalya'da Plaj Voleybolu Oynadı

İngiltere Championship'te mücadele eden Hull City'nin futbolcuları, Antalya'da gerçekleştirdikleri kamp sırasında plaj voleybolu oynayarak eğlenceli anlar yaşadı. Teknik direktör Tim Walter yönetimindeki takım, Belek Turizm Merkezi'nde çeşitli aktivitelerle hazırlıklarını sürdürüyor.

Aktivitelerle Dolu Bir Kamp Süreci

Kamp sürecinde futbolcular, antrenman programı dışında sahil kenarında plaj voleybolu gibi etkinliklerle stres atma fırsatını buldu. Keyifli dakikalar geçiren oyuncular, takım ruhunu güçlendirerek verimli bir dönem geçiriyor.

Başkan Vekili Tan Kesler'den Açıklamalar

Hull City Kulübü Başkan Vekili Tan Kesler, AA muhabirine yaptığı açıklamada, soğuk Kuzey İngiltere'den tekrar Antalya'ya gelmenin mutluluğunu dile getirdi. Kesler, hava koşullarının performansa olan olumlu etkisini vurgulayarak, şu sözleri kaydetti:

"Antalya'da düzenli olarak kamplar yapıyoruz. Bunun oyuncularımıza da bizlere de çok pozitif etkisi oluyor. Türkiye'de olmak gurur verici. Yeni bir oluşum içindeyiz ve oyuncuların kaynaşması için bu kampı planladık. Hava mükemmel, bu nedenle futbolcuların motivasyonu yüksek."

Kesler, kulüp başkanının maddi ve manevi desteklerinden de bahsederek, böyle bir imkanı sağladığı için teşekkür etti.

Hazırlık kampı için Antalya'da bulunan İngiltere Championship ekibi, teknik direktör Tim Walter yönetiminde çalışmalarını sürdürüyor. Hull Cityli oyuncular, idman programından kalan zamanlarda kamp yaptıkları Belek Turizm Merkezi'ndeki otelde çeşitli aktivitelere katılıyor. Futbolcular, sahil kenarında plaj voleybolu oynarken, eğlenceli ve unutulmaz anlar yaşadı.

Hazırlık kampı için Antalya'da bulunan İngiltere Championship ekibi, teknik direktör Tim Walter yönetiminde çalışmalarını sürdürüyor. Hull Cityli oyuncular, idman programından kalan zamanlarda kamp yaptıkları Belek Turizm Merkezi'ndeki otelde çeşitli aktivitelere katılıyor. Futbolcular, sahil kenarında plaj voleybolu oynarken, eğlenceli ve unutulmaz anlar yaşadı.

Hazırlık kampı için Antalya'da bulunan İngiltere Championship ekibi, teknik direktör Tim Walter yönetiminde çalışmalarını sürdürüyor. Hull Cityli oyuncular, idman programından kalan zamanlarda kamp yaptıkları Belek Turizm Merkezi'ndeki otelde çeşitli aktivitelere katılıyor. Futbolcular, sahil kenarında plaj voleybolu oynarken, eğlenceli ve unutulmaz anlar yaşadı.

Hazırlık kampı için Antalya'da bulunan İngiltere Championship ekibi, teknik direktör Tim Walter yönetiminde çalışmalarını sürdürüyor. Hull Cityli oyuncular, idman programından kalan zamanlarda kamp yaptıkları Belek Turizm Merkezi'ndeki otelde çeşitli aktivitelere katılıyor. Futbolcular, sahil kenarında plaj voleybolu oynarken, eğlenceli ve unutulmaz anlar yaşadı.