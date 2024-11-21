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Hüseyin Beşok: Macaristan Maçlarını Kazanmak İstiyoruz

Hüseyin Beşok, A Milli Basketbol Takımı'nın Macaristan karşısında iki maçı kazanacağına inandığını belirtti.

Yayın Tarihi: 21.11.2024 11:08
Güncelleme Tarihi: 21.11.2024 11:23
Hüseyin Beşok: Macaristan Maçlarını Kazanmak İstiyoruz

Beşok: Milli Takım İçin Önemli Dönem

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Beşok, A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın 2025 Avrupa Şampiyonası (EuroBasket 2025) Elemeleri B Grubu'nda yarın ve 25 Kasım'da oynayacağı Macaristan maçlarını kazanacağına dair inancını ifade etti. Beşok, AA muhabirine yaptığı açıklamada, milli takımın eleme süreçlerindeki zorlukları ve mücadeleci ruhunu vurguladı.

Macaristan Maçlarının Önemi

Hüseyin Beşok, "Bu dönemler çok zor oluyor, özellikle tüm ülkelerin bu pencerelerdeki sorunlarla karşılaştığını görüyoruz. Macaristan ile oynayacağımız maçlar bizim için kritik öneme sahip" şeklinde konuştu. Beşok, NBA'de forma giyen oyuncuların takıma katılmasının avantaj sağladığını belirtti.

Kaliteli Kadro ve İyi Jenerasyon

Takımın kimyasını yakalamalarının çok önemli olduğuna dikkat çeken Beşok, "Kaliteli bir kadromuz var. İyi bir jenerasyona sahibiz; Cedi Osman, Furkan Korkmaz, Ömer Faruk, Alperen gibi isimlerin yanı sıra Adem Bona, Berke, Melih ve Samet gibi genç yetenekler de destek sağlıyor. Bu iki jenerasyonu bir araya getirebilir ve iyi bir kimya oluşturabilirsek başarılı olabiliriz," dedi.

Sürprizlerle Dolu Bir Dönem

Son olarak, yoğun fikstürdeki sürprizlere değinen Beşok, "Son 3-4 senedir daha zayıf ekiplerin üstünlük sağlayabildiğini görüyoruz. Bu durum, dominant ülkelerin oyuncularının milli takımlara katılamama ihtimalleri nedeniyle gerçekleşiyor. Macaristan'daki değişikliklerden haberdarız ve her olasılığa karşı hazırlığımızı yaparak bu iki maçı kazanmayı umuyoruz," şeklinde sözlerini tamamladı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Beşok, Milli Erkek Basketbol...

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Beşok, Milli Erkek Basketbol Takımı'nın Macaristan ile oynayacağı 2025 Avrupa Şampiyonası (EuroBasket 2025) eleme maçları öncesinde, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

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