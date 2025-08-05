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Hüseyin Efe Özmen, Avrupa Şampiyonu Oldu: Altın Madalya ile Döndü!

Milli sporcu Hüseyin Efe Özmen, Avrupa Ateşli Silahlar Şampiyonası'nda altın madalya kazanarak Türkiye'ye büyük bir başarı kazandırdı.

Yayın Tarihi: 05.08.2025 20:09
Güncelleme Tarihi: 05.08.2025 20:09
Hüseyin Efe Özmen, Avrupa Şampiyonu Oldu: Altın Madalya ile Döndü!

Hüseyin Efe Özmen, Avrupa Şampiyonu Oldu

Milli atıcı Hüseyin Efe Özmen, Avrupa Ateşli Silahlar ve Plak Atışları Şampiyonası'nda trap solo genç erkekler kategorisinde altın madalya kazanarak büyük bir başarı elde etti.

Şampiyona Detayları

Fransa'nın Chateauroux kentinde gerçekleştirilen organizasyonda başarılı bir performans sergileyen Özmen, elde ettiği bu madalya ile Türkiye'nin organizasyondaki madalya sayısını 8'e çıkardı.

Türkiye Atıcılık Federasyonu, milli sporcunun başarısını duyurarak, Özmen'in dikkat çeken yetenekleri ve azmi sayesinde bu önemli başarıyı elde ettiğini vurguladı.

Avrupa Ateşli Silahlar ve Plak Atışları Şampiyonası'nda mücadele eden milli sporcu Hüseyin Efe...

Avrupa Ateşli Silahlar ve Plak Atışları Şampiyonası'nda mücadele eden milli sporcu Hüseyin Efe Özmen (sağda), gençlerde altın madalya kazandı.

Avrupa Ateşli Silahlar ve Plak Atışları Şampiyonası'nda mücadele eden milli sporcu Hüseyin Efe...

Avrupa Ateşli Silahlar ve Plak Atışları Şampiyonası'nda mücadele eden milli sporcu Hüseyin Efe Özmen (sağda), gençlerde altın madalya kazandı.

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