Hüseyin Efe Özmen, Avrupa Şampiyonu Oldu: Altın Madalya ile Döndü!

Hüseyin Efe Özmen, Avrupa Şampiyonu Oldu

Milli atıcı Hüseyin Efe Özmen, Avrupa Ateşli Silahlar ve Plak Atışları Şampiyonası'nda trap solo genç erkekler kategorisinde altın madalya kazanarak büyük bir başarı elde etti.

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Fransa'nın Chateauroux kentinde gerçekleştirilen organizasyonda başarılı bir performans sergileyen Özmen, elde ettiği bu madalya ile Türkiye'nin organizasyondaki madalya sayısını 8'e çıkardı.

Türkiye Atıcılık Federasyonu, milli sporcunun başarısını duyurarak, Özmen'in dikkat çeken yetenekleri ve azmi sayesinde bu önemli başarıyı elde ettiğini vurguladı.

Avrupa Ateşli Silahlar ve Plak Atışları Şampiyonası'nda mücadele eden milli sporcu Hüseyin Efe Özmen (sağda), gençlerde altın madalya kazandı.

Avrupa Ateşli Silahlar ve Plak Atışları Şampiyonası'nda mücadele eden milli sporcu Hüseyin Efe Özmen (sağda), gençlerde altın madalya kazandı.