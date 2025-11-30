Hüseyin Eroğlu: Çorum FK Sonunda Süper Lig’e Yükselecek

Çorum FK Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, Bodrum FK yenilgisi sonrası savunma hatalarına dikkat çekti ve takımın sonunda Süper Lig’e yükseleceğine inandığını söyledi.

Yayın Tarihi: 30.11.2025 18:59
Güncelleme Tarihi: 30.11.2025 18:59
Trendyol 1. Lig | Bodrum FK 4-0 Çorum FK

Trendyol 1. Lig’in 15. haftasında Çorum FK, deplasmanda Bodrum FK’ya 4-0 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında takımın durumunu değerlendiren Çorum FK Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, yaşanan mağlubiyeti ve süreci yorumladı.

Eroğlu, maç içinde girdikleri yüzde yüz pozisyonlar bulunduğunu belirterek savunmadaki sorunlar ve bariz hatalardan goller yediklerini söyledi. Teknik adam, "Bugün de ilk golü duran toptan yedik. Bir ara 10 kişi kaldığımızda kalemizde gol gördük," ifadelerini kullandı.

Deplasmandaki yenilgiye rağmen umudunu koruyan Eroğlu, sözlerini şu şekilde sürdürdü: "Bu süreç bizim için biraz zor geçecek ama inanıyorum ki Çorum FK sonunda Süper Lig’e yükselecek. Önemli olan nasıl başladığın değil, nasıl bitirdiğin".

Konuşmasının sonunda Eroğlu, karşılaşmayı kazanan Bodrum FK takımını da tebrik etti.

