Hüseyin Güler Türkiye Halk Oyunları Federasyonu Başkanlığına Seçildi

Türkiye Halk Oyunları Federasyonu Genel Kurulu Gerçekleşti
Türkiye Halk Oyunları Federasyonu'nun olağan genel kurulu Altınel Ankara Hotel'de düzenlendi. Bu önemli toplantıda başkanlık görevine Hüseyin Güler seçildi.
Seçim Sonuçları
Federasyonun 6. olağan genel kurulunda Hüseyin Güler, tek aday olarak yarıştı. Yapılan oylamada toplamda 158 oy kullanıldı; bu oyların 155'i Güler'e verildi ve 3 oy geçersiz sayıldı.
Yeni Yönetim Kurulu
Hüseyin Güler başkanlığındaki yeni yönetim kurulunda aşağıdaki isimler yer aldı:
- Eser Cevahir
- Ahmet Pehlivan
- Harun Emirhan Ekşi
- Kemal Aydın
- Sait Safi
- Ebru Mersinli Öğütmen
- Erol Daldaban
- İbrahim Delibaş
- Soner Satı
- Muhammet Saymaz
Başkan Güler'in Açıklamaları
Divan başkanlığını Erbil Yiğitbaş'ın üstlendiği genel kurulda, faaliyet ve denetim raporları ibra edildi. Başkan Güler, görevine başladığında yaptığı konuşmada şunları belirtti: "Amacımız camiamıza, halk oyunlarına hizmet etmek, gençlere geleneğimizi, göreneğimizi anlatmak, göstermek. En temel kültürlerimizden biri halk oyunları. Bunu kendimize şiar edindik."
Yeni dönemde kurumsallaşmaya önem vereceklerini vurgulayan Güler, "Herkes vazifesini yapacak. Şimdi birlik zamanı, halk oyunlarına katkı verme zamanı. Kavgayı bırakacağız." diye konuştu.