Hüsrev Doğru, Kızına Verdiği 'Dünya Şampiyonluğu' Sözü İçin Varna'ya Hazırlanıyor

Ordu'lu milli sporcu Hüsrev Doğru, Varna'daki Dünya Bilek Güreşi Şampiyonası'nda kızına verdiği sözü altın madalya ile gerçekleştirmeyi hedefliyor.

Yayın Tarihi: 29.08.2025 11:16
Güncelleme Tarihi: 29.08.2025 11:16
Varna 10-23 Eylül: Altın hedefiyle antrenmanlarını sürdürüyor

EYÜP ELEVLİ - Ordu'da yaşayan milli sporcu Hüsrev Doğru, Bulgaristan'ın Varna kentinde 10-23 Eylül tarihlerinde düzenlenecek Dünya Bilek Güreşi Şampiyonasında altın madalya alarak, metabolik bir hastalık nedeniyle 6 ay önce vefat eden 28 yaşındaki kızı Nur'a verdiği sözü yerine getirmeyi amaçlıyor.

52 yaşındaki Doğru, bilek güreşine 6 yıl önce başladığını, yurt içi ve yurt dışı organizasyonlarda çeşitli dereceler elde ettiğini söyledi. Sporcu kariyerinde Türkiye'deki derecelerin yanı sıra Avrupa'da birincilik, ikincilik ve üçüncülük ile dünya ikinciliği ve üçüncülüğü bulunduğunu, eksik olanın sadece dünya şampiyonluğu olduğunu vurguladı.

Başarılarına yenisini eklemek için Ünye Spor Salonu Bilek Güreşi Eğitim Merkezi'nde antrenör Furkan Kirman ile çalışan Doğru, aynı zamanda ÜNÇEK Spor Kulübü sporcusu. Ünye'de yaşayan ve ilçedeki bir lisede memur olarak görev yapan Doğru, şampiyonluk hedefiyle yoğun bir hazırlık sürdürüyor.

Doğru, görme engellilerde judo ile ilgilenen ve Türkiye'de dereceleri bulunan kızı Nur'un sağlık sorunları nedeniyle bir süre antrenman yapamadığını, hastalık sürecinde çok zorluk yaşadıklarını anlattı. Kızı, nadir görülen metabolik hastalık olan metilmalonik asidemi nedeniyle hayatını kaybetti.

Doğru, kızının hastalık döneminde kendisine, neden antrenmanlara gitmediğini sorduğunu aktararak o anları şöyle dile getirdi: "Kendisine, 'Hastayım, halsizim, yorgunum.' diyordum. O da bana, 'Baba bir gün dünya şampiyonu olacaksın, inanıyorum.' diyordu. Ben de 'Kızım sen önce bir sağlığına kavuş, gerisi takdiri ilahi.' diyordum. Sonra kızım büyük bir operasyon geçirdi, ameliyattan sağ çıkamadı. Bu şekilde kızıma verdiğim dünya şampiyonluğu sözüm vardı. Şimdi tüm gücümle kızıma verdiğim dünya şampiyonluğu sözünü yerine getirmek istiyorum."

Doğru, sözlerini şu ifadeyle tamamladı: "Tek amacım kızım için altın madalyayı almak". Martta hayatını kaybeden kızı için bu hedefin kendisi açısından her şey anlamına geldiğini belirtti.

