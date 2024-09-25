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İbrahim Olawoyin Alanyaspor Maçına Hazırlanıyor

Çaykur Rizespor'un orta saha oyuncusu Olawoyin, takımın hedeflerini ve motivasyonunu aktardı.

Yayın Tarihi: 25.09.2024 12:14
Güncelleme Tarihi: 25.09.2024 12:22
İbrahim Olawoyin Alanyaspor Maçına Hazırlanıyor

Çaykur Rizespor'un Orta Saha Oyuncusu İbrahim Olawoyin Açıklamalarda Bulundu

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında 28 Eylül Cumartesi günü deplasmanda Corendon Alanyaspor'la mücadele edecek Çaykur Rizespor'un orta saha oyuncusu İbrahim Olawoyin, maç öncesi düşüncelerini paylaştı.

Kötü Gidişatın Farkındalar

Olawoyin, Mehmet Cengiz Tesisleri'ndeki antrenman öncesinde yaptığı açıklamada, ligde son 4 maçta kaybedildiğini ve bu durumu lehlerine çevirmek için takım olarak birlik içerisinde çalıştıklarını dile getirdi.

Geçmiş Sezonlar ve Gelecek Umutlar

Geçen iki sezonun kendisi için başarılı geçtiğini belirten Olawoyin, "Takım olarak da iyi sezonlar geçirdik. Bu sezon yeni başladı ve ben performansımın yanı sıra takımın da daha iyi olacağını düşünüyorum," dedi.

Yeni Bir Takımın Oluşumu

Bu sezon yeni oyuncuların takıma katıldığını vurgulayan Olawoyin, "Yeni bir takım oluşturduk. Tanışmamız ve oyun içerisinde uyum sağlamamız biraz zaman alacak. Maç maç giderek daha iyi duruma geleceğiz," şeklinde konuştu.

Teknik Direktör İlhan Palut'un Rolü

Teknik direktör İlhan Palut'un, takım motivasyonunu yüksek tutma konusunda büyük çaba sarf ettiğini belirten Olawoyin, "Moral bozukluğuna izin vermiyor. Hedefimiz, daha iyi sonuçlar almak için sıkı çalışmak,” dedi. Takımın gol atamama sorununa karşı da çalışmalar yapıldığını ekledi. "Elimizden gelen en iyi sonucu almak için çabalıyoruz!"

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'un oyuncusu İbrahim Olawoyin, Mehmet Cengiz...

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'un oyuncusu İbrahim Olawoyin, Mehmet Cengiz Tesisleri'nde antrenman öncesinde basın mensuplarına açıklamada bulundu.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'un oyuncusu İbrahim Olawoyin, Mehmet Cengiz...

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'un oyuncusu İbrahim Olawoyin, Mehmet Cengiz Tesisleri'nde antrenman öncesinde basın mensuplarına açıklamada bulundu.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'un oyuncusu İbrahim Olawoyin, Mehmet Cengiz...

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'un oyuncusu İbrahim Olawoyin, Mehmet Cengiz Tesisleri'nde antrenman öncesinde basın mensuplarına açıklamada bulundu.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'un oyuncusu İbrahim Olawoyin, Mehmet Cengiz...

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'un oyuncusu İbrahim Olawoyin, Mehmet Cengiz Tesisleri'nde antrenman öncesinde basın mensuplarına açıklamada bulundu.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'un oyuncusu İbrahim Olawoyin, Mehmet Cengiz...

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'un oyuncusu İbrahim Olawoyin, Mehmet Cengiz Tesisleri'nde antrenman öncesinde basın mensuplarına açıklamada bulundu.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'un oyuncusu İbrahim Olawoyin, Mehmet Cengiz...

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'un oyuncusu İbrahim Olawoyin, Mehmet Cengiz Tesisleri'nde antrenman öncesinde basın mensuplarına açıklamada bulundu.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'un oyuncusu İbrahim Olawoyin, Mehmet Cengiz...

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'un oyuncusu İbrahim Olawoyin, Mehmet Cengiz Tesisleri'nde antrenman öncesinde basın mensuplarına açıklamada bulundu.

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