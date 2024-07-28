İbrahim Polat'ın Cenaze Töreni

Galatasaray Kulübü'nün eski başkanlarından Adnan Polat'ın babası İbrahim Polat, geçtiğimiz gün son yolculuğuna uğurlandı.

Cenaze Namazı

İbrahim Polat'ın cenaze namazı, İstanbul'un zarif köşelerinden biri olan Teşvikiye Camisi'nde, öğle namazını müteakip kılındı.

Katılımcılar

Cenaze namazına, Adnan Polat ve Polat ailesinin yanı sıra, Türk siyasetinin önde gelen isimleri de katılım sağladı. Binali Yıldırım, Akif Çağatay Kılıç, Dursun Özbek, Faruk Süren, Abdürrahim Albayrak, Ali Koç, Haluk Ulusoy gibi isimler, sanatçı Orhan Gencebay ile birlikte cenazeye katıldılar.

Defin İşlemleri

Cenaze namazının ardından, İbrahim Polat'ın naaşı, Zincirlikuyu Mezarlığı'ndaki aile kabristanına defnedildi.

Galatasaray Kulübünün eski başkanlarından Adnan Polat'ın babası İbrahim Polat, son yolculuğuna uğurlandı. Namaza, Adnan Polat ve Polat ailesinin yanı sıra eski TBMM Başkanı ve başbakanlardan Binali Yıldırım, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç, İstanbul Valisi Davut Gül, Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, eski başkanlardan Faruk Süren, eski yöneticilerden Abdürrahim Albayrak, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, eski Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Haluk Ulusoy, eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar, sanatçı Orhan Gencebay'ın da olduğu siyaset, spor ve iş dünyasından çok sayıda kişi katıldı.

Galatasaray Kulübünün eski başkanlarından Adnan Polat'ın babası İbrahim Polat, son yolculuğuna uğurlandı. Namaza, Adnan Polat ve Polat ailesinin yanı sıra eski TBMM Başkanı ve başbakanlardan Binali Yıldırım, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç, İstanbul Valisi Davut Gül, Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, eski başkanlardan Faruk Süren, eski yöneticilerden Abdürrahim Albayrak, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, eski Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Haluk Ulusoy, eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar, sanatçı Orhan Gencebay'ın da olduğu siyaset, spor ve iş dünyasından çok sayıda kişi katıldı.

Galatasaray Kulübünün eski başkanlarından Adnan Polat'ın babası İbrahim Polat, son yolculuğuna uğurlandı. Namaza, Adnan Polat ve Polat ailesinin yanı sıra eski TBMM Başkanı ve başbakanlardan Binali Yıldırım, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç, İstanbul Valisi Davut Gül, Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, eski başkanlardan Faruk Süren, eski yöneticilerden Abdürrahim Albayrak, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, eski Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Haluk Ulusoy, eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar, sanatçı Orhan Gencebay'ın da olduğu siyaset, spor ve iş dünyasından çok sayıda kişi katıldı.

Galatasaray Kulübünün eski başkanlarından Adnan Polat'ın babası İbrahim Polat, son yolculuğuna uğurlandı. Namaza, Adnan Polat ve Polat ailesinin yanı sıra eski TBMM Başkanı ve başbakanlardan Binali Yıldırım, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç, İstanbul Valisi Davut Gül, Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, eski başkanlardan Faruk Süren, eski yöneticilerden Abdürrahim Albayrak, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, eski Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Haluk Ulusoy, eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar, sanatçı Orhan Gencebay'ın da olduğu siyaset, spor ve iş dünyasından çok sayıda kişi katıldı.

Galatasaray Kulübünün eski başkanlarından Adnan Polat'ın babası İbrahim Polat, son yolculuğuna uğurlandı. Namaza, Adnan Polat ve Polat ailesinin yanı sıra eski TBMM Başkanı ve başbakanlardan Binali Yıldırım, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç, İstanbul Valisi Davut Gül, Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, eski başkanlardan Faruk Süren, eski yöneticilerden Abdürrahim Albayrak, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, eski Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Haluk Ulusoy, eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar, sanatçı Orhan Gencebay'ın da olduğu siyaset, spor ve iş dünyasından çok sayıda kişi katıldı.

Galatasaray Kulübünün eski başkanlarından Adnan Polat'ın babası İbrahim Polat, son yolculuğuna uğurlandı. Namaza, Adnan Polat ve Polat ailesinin yanı sıra eski TBMM Başkanı ve başbakanlardan Binali Yıldırım, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç, İstanbul Valisi Davut Gül, Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, eski başkanlardan Faruk Süren, eski yöneticilerden Abdürrahim Albayrak, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, eski Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Haluk Ulusoy, eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar, sanatçı Orhan Gencebay'ın da olduğu siyaset, spor ve iş dünyasından çok sayıda kişi katıldı.