İbrahim Tataroğlu Paris 2024 Olimpiyatlarında Elendi

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Judo İhtirası

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları kapsamında gerçekleşen judo müsabakalarında, Türkiye'nin genç yeteneklerinden biri olan İbrahim Tataroğlu, ilgiyle beklenen karşılaşmasında rakibine yenilerek oyunlara veda etti.

İlk Turda Başarı

Champ de Mars Arena'da yapılan erkekler +100 kilo kategorisinde, 18 yaşındaki judocu İbrahim Tataroğlu, ilk turda Sloven judocu Enej Marinic'i başarıyla geçti. Bu galibiyet, Tataroğlu’nun Olimpiyat sahnesindeki güçlü performansının bir göstergesi oldu.

İkinci Turda Zorlu Rakip

Son 16 turunda Güney Koreli sporcu Minjong Kim ile karşılaşan Tataroğlu, turnuvanın en zorlu isimlerinden biriyle mücadele etti. Dünya şampiyonu ve seribaşı rakibi karşısında elinden geleni yapan Tataroğlu, maçı ippon puanıyla kaybetti.

Bu Olimpiyat deneyimini genç judocu için öğretici bir fırsat olarak gören Tataroğlu, gelecekteki turnuvalarda daha iyi sonuçlar almak için çalışacağına söz verdi.